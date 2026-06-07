Slovenci zadnji preizkus Hrvatov za prvo mundialsko bitko

Slovenska nogometna reprezentanca si je zaslužila čast, da bo zadnja pripravljalna tekmica Hrvaške pred njenim odhodom na svetovno prvenstvo. Jutrišnji dvoboj v Varaždinu (20.45) resda ne bo imel tekmovalnega naboja, a je vsaj iz našega zornega kota veliko pomembnejša. A tudi Hrvaški, 11. reprezentanci z lestvice Svetovne nogometne zveze (FIFA), ni po volji, da bi se za prvo tekmo na mundialu v Dallasu proti Angliji (17. t. m.) brusila v slabem vzdušju.

Že od osamosvojitve stari tekmeci, »ognjeviti« in Slovenci, so bili neuspešni v junijskem paketu prijateljskih tekem. Poraz Hrvatov proti enakovredni in višjeuvrščeni reprezentanci na Fifini lestvici, 9. Belgiji, ne sodi v kategorijo »konec sveta«, bolj je skrb zbujajoč domači in srečni neodločeni izid Slovencev proti 129. reprezentanci Cipru.