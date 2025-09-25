Slovenec blesti v Zagrebu, trener: Hvala Fenerbahčeju, da ga ni želel

Nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc se je pri Dinamu odlično znašel. Bil je osrednja figura zmage Zagrebčanov na Poljudu v Splitu (2:0), kjer je bil po ocenah hrvaškega Indexa prav Zajc najboljši na igrišču. »Vnesel je sigurnost in ritem na sredino, kjer je Hajduk ponavadi prevladoval,« so ocenili novinarji portala.

Še večji uspeh je Dinamu uspel na evropskih zelenicah, s 3:1 so premagali prav Fenerbahče, ki se je Zajcu odrekel leto dni pred iztekom pogodbe. »Hvala jim, da ga niso želeli, od prvega dne sem si z vsem srcem želel, da pride k nam. Je zelo izkušen, lahko pomaga mlajšim soigralcem in vem, da lahko igra še bolje,« Zajca hvali trener Dinama Mario Kovačević.

Čeprav Zajc že vrsto let igra v tujini, kjer je nabral ogromno izkušenj, je dopolnil šele 31 let in v nogometu zagotovo še ni rekel zadnje besede. V Zagreb je prišel kot prost nogometaš.