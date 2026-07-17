Slovenec, ki je tlakoval pot profesionalnemu nogometu v ZDA

Medtem ko svetovno prvenstvo poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi, se velja spomniti tudi človeka, ki je pred skoraj šestimi desetletji pomembno zaznamoval razvoj nogometa v Združenih državah Amerike. Mariborčan Ivan Toplak je bil eden od pionirjev, ki so pomagali postaviti temelje profesionalnega nogometa onkraj Atlantika.

Slovenskega trenerja so oboževali igralci, sodelavci in navijači. FOTO: Arhiv družine Toplak

Kot je v pogovoru pojasnil novinar Rok Tamše, je Toplak po uspešni igralski in trenerski poti pri Crveni zvezdi leta 1966 sprejel izziv v ZDA. »Američani so želeli z nogometom ustvariti podobno zgodbo, kot so jo že imeli v bejzbolu, košarki in hokeju, zato so povabili tuje strokovnjake, med njimi tudi Ivana Toplaka,« je dejal.

V tekmovanju National Professional Soccer League je sodelovalo deset ekip. FOTO: Arhiv družine Toplak

Toplak je prevzel moštvo Oakland Clippers in ga že v prvi sezoni leta 1967 popeljal do naslova prvaka National Professional Soccer League (NPSL). Ekipo je sestavil iz igralcev različnih narodnosti in dokazal, da lahko z znanjem in organizacijo ustvari zmagovalno moštvo.

Ivan Toplak skupaj s športnim direktorjem Aleksandrom Obradovićem daje navodila svojim igralcem. FOTO: Arhiv družine Toplak

»Jugoslovanska nogometna šola je takrat veljala za eno najboljših na svetu. Toplak je igralcem prenesel taktično in tehnično znanje ter iz zelo raznolike zasedbe ustvaril homogeno ekipo,« poudarja Tamše.

Slovenski strokovnjak se je brez težav prilagodil ameriškemu načinu življenja. FOTO: Arhiv družine Toplak

Po uspehih v Oaklandu je Toplak deloval tudi na ugledni univerzi Stanford, kjer je izobraževal trenerje, vodil nogometne programe in razvijal mlade igralce. Po vrnitvi v Jugoslavijo je nadaljeval izjemno trenersko kariero, osvojil naslov evropskega prvaka z reprezentanco do 21 let ter bil selektor olimpijske reprezentance, ki je leta 1984 v Los Angelesu osvojila bronasto kolajno.

Ivan Toplak z ženo Vero in sinom Samom, ki si je dom ustvaril v Los Angelesu. FOTO: Arhiv družine Toplak

Tamše opozarja, da je Toplak pustil pečat tudi kot nogometni pedagog. »Njegova knjiga Sodobni nogomet in njegove skrivnosti je dolga leta veljala za temeljni učbenik za trenerje v Jugoslaviji, njegovo delo pa je vplivalo na številne generacije strokovnjakov.«