Slovenec spet junak dneva na Slovaškem

Nogometna pravljica našega nogometnega reprezentanta Andraža Šporarja se na Slovaškem nadaljuje. Leta 2019 so ga v deželi pod Tatrami razglasili za igralca leta, zaradi pristopa, golov prijaznosti in tekočega znanja slovaščine je bil ljubljenec navijačev Slovana, kluba z največjo navijaško bazo v državi, sledila je njegova selitev na Portugalsko, v Anglijo, Turčijo, h grškemu velikanu Panthinaikosu, v tej sezoni pa spet zabija gole za modro-bele iz slovaške metropole.

Njegov klub meri na novo lovoriko, vodi na lestvici elitne šesterice v skupini za prvaka, k zmagi proti Podbrezovi z 2:0 pa je zabil oba domača gola – v 29. in 64. minuti.

»Zame je bil lep večer, sem v formi, toda moramo igrati bolje. Zdaj so seveda najbolj pomembne tri točke, po reprezentančnem zboru pa nas čaka derbi z Dunajsko Stredo, ko bo kazalo potrditi to današnjo zmago,« je po tekmi pred 6000 gledalci v Bratislavi poudaril priljubljeni »Špoki«, ki ga s soigralci v slovenskem dresu zdaj čakata preizkušnji v Budimpešti ter Podgorici.