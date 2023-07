Slovenija 60 mest za najboljšo Argentino

Nogometna reprezentanca Argentine tudi na novi posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife ostaja na prvem mestu pred Francijo in Brazilijo. Slovenija je izgubila eno mesto in je zdaj 61.

Med prvo deseterico ni sprememb. Vodilni trojici sledijo Anglija, Belgija, Hrvaška, Nizozemska, Italija, Portugalska in Španija.

Največji premik navzgor so napravili Mehičani, ki so osvojili prvenstvo Srednje in Severne Amerike ter Karibov in napredovali s 14. na 12. mesto, tik za ZDA, ki jih je v polfinalu tega tekmovanja nepričakovano premagala Panama.

Med tekmeci Slovenije v skupini H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 je najvišje še vedno Danska na 19. mestu. Finci so izgubili eno mesto in so 55., Severna Irska je 64., Kazahstan 104. in San Marino 208.