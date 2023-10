Slovenkam v Prekmurju ni šlo po načrtu niti z bele točke

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Murski Soboti z Belorusijo igrala 0:0. Izbranke Saše Kolmana bodo v zadnjih dveh kolih gostile BiH (1. 12.) in gostovale Češkem (5. 12.). Slovenke so bile proti Belorusiji v Budimpešti že pred dnevi na pragu prve zmage v ligi narodov, saj so vodile vse do izdihljajev tekme, a iztržile le točko. Doma so upale na boljši izkupiček, vpisale pa enakega. To pa kljub temu, da so od 80. minute igrale z igralko več, da so prevladovale praktično vso tekmo, da so imele kar 16 kotov proti le dvema Belorusinj, ki niso niti enkrat streljale, medtem ko Slovenke 15-krat. Zapravile so tudi najstrožjo kazen.

Slovenske igralke so prevladovale v uvodu tekme

Slovenske igralke so prevladovale v uvodu tekme, imele na voljo številne podaje iz kota, tudi nekajkrat poskusile s streli, vendar mreže jim ni uspelo zatresti. Podrejene gostje so že po 35 minutah opravile prvi menjavi in bile one v končnici polčasa odločnejše, a niso posebej resno ogrozile Zale Meršnik. Tudi uvod drugega dela je pripadel Slovenkam, ki pa so preslabo streljale, tudi Sari Makovec v 52. minuti od daleč ni uspelo zadeti v okvir sicer praznih beloruskih vrat. Makovec je od daleč poskusila tudi v 60. minuti, vendar je bila beloruska vratarka na mestu, tako kot v 67. minuti po novem nevarnem poskusu iste igralke.

Slovenke so po štirih kolih pri bilanci 0-3-1. FOTO: Miran Alijagić/NZS

Prav Sara Makovec je v 70. minuti priigrala najstrožjo kazen slovenski vrsti, ko jo je spotaknila Anastasija Linik, z bele pike je v 71. streljala Mateja Zver, vendar je Natalija Voskobović tudi njen poskus obranila. Korina Janež je malce pozneje preslabo zadela žogo v dvoboju z belorusko vratarko, od 80. minute pa so Slovenke igrale z igralko več. Takrat je bila izključena Ana Pilipenko, tako da so Slovenke še bolj pritiskale, v 87. minuti tudi zadele, a iz domnevnega prepovedanega položaja. Zver je imela priložnost tudi v 91. minuti, a ji ni uspelo zadeti iz bližine.

Po štirih kolih brez zmage

V ligi B je skupaj v štirih skupinah 16 ekip. Zmagovalke skupin bodo napredovale v ligo A, drugouvrščene se bodo v dodatnih kvalifikacijah merile s tretjeuvrščenimi iz lige A za preboj v najvišji rang tekmovanja, najboljše tretjeuvrščene iz lige B pa bodo igrale za obstanek s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C. Najslabša tretjeuvrščena ekipa iz lige B bo neposredno izpadla v najnižjo ligo, ligo C. Dodatne kvalifikacijske tekme bodo tako kot finalni del februarja 2024.