Slovenija bo po 20 letih del evropskega spektakla

Za slovensko nogometno reprezentanco je najuspešnejše leto v zadnjem dobrem desetletju. Uspešen nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 ji je priigral prvo EP po letu 2000, četrto veliko tekmovanje in tudi priznanje za slovensko ekipo leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Z novim letom pa se začnejo nove obveznosti.

»Za mano je napornejši mesec, kot sem pričakoval. Obveznosti so bile po preboju na EP sladke, vendar jih je bilo res veliko,« je tik pred prazniki na prednovoletnem sprejemu Nogometne zveze Slovenije (NZS) povedal selektor članske vrste Matjaž Kek. O nagradi novinarjev je dodal: »Čeprav bi jo lahko dobili tudi skakalci in odbojkarji, pa je bil že čas, da se sliši tudi glas nogometašev.«

Matjaž Kek je Slovence drugič popeljal na veliko tekmovanje. FOTO: Leon Vidic

Dvainšestdesetletni Štajerec na čelu izbrane vrste je v svojem drugem mandatu slovensko reprezentanco popeljal še na drugo veliko tekmovanje. Prvič mu je to uspelo s prebojem na svetovno prvenstvo 2010 v Južno Afriko z generacijo, zbrano okoli Samirja Handanovića, Roberta Korena, Valterja Birse in drugih na čelu z Boštjanom Cesarjem in Milivojem Novakovićem.

Slednja sta za razliko od takrat del zdajšnjega Kekovega štaba, kjer pomagata novi generaciji z nasveti, znanjem in izkušnjami. Kot je večkrat poudaril Kek, ne gre izpostavljati posameznikov, ampak to, da je za uspeh zaslužna celotna ekipa, celoten strokovni štab, NZS, ni pozabil omeniti niti podpore javnosti.

Benjamin Šeško je bil najboljši strelec v kvalifikacijah. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Ta je vzljubila ekipo, katere nekakšno hrbtenico sestavljajo Jan Oblak, Jaka Bijol (ta tako kot Miha Zajc trenutno okreva po poškodbi), Adam Gnezda Čerin, Petar Stojanović, Andraž Šporar in Benjamin Šeško.

Ne nazadnje o podpori reprezentanci govori tudi dejstvo, da se za vstopnice za slovenske tekme na EP 2024 v Nemčiji zanima veliko število Slovencev. Pred dnevi je Sportklub objavil podatek, da je v drugi fazi prodaje vstopnic iz Slovenije prišlo 344.000 zahtevkov za vstopnice treh tekem skupinskega dela.

Tako se ne gre bati, da slovenski nogometaši tudi v Nemčiji ne bi imeli glasne podpore, zagotovo bo na vsaki od treh tekem vsaj 10.000 Slovencev. Prva tekma Slovenijo na EP čaka 16. junija v Stuttgartu z Dansko, druga 20. junija v Münchnu s Srbijo, tretja pa 25. junija v Kölnu z Anglijo.

Do takrat pa se bodo Kekovi izbranci temeljito pripravljali na zahteven turnir, na katerega, kot pravijo, ne gredo le zato, ker so se tja uvrstili, ampak si želijo biti tam konkurenčni in zbirati točke.

Prvi preizkus v novem letu Slovenijo čaka 20. januarja. Takrat bo gostovala v San Antoniu v ZDA, kjer se bo merila z domačo selekcijo. Bo pa to precej spremenjena slovenska vrsta. Ker tekma ne bo v uradnem terminu Mednarodne nogometne zveze, bo imel Kek za tekmo v San Antoniu na voljo igralce, ki bodo imeli v januarju zimski premor.

Jan Oblak je poveljnik slovenske obrambe. FOTO: Lorraine Osullivan/Reuters

»Bo nekakšna mešanica igralcev iz naše lige in tistih, ki jih bodo klubi iz tujine pustili priti na zbor,« je pojasnil Kek in dodal, da so pri tem naboru iskali igralce, ki bi lahko prišli prav, če bi se zgodila kakšna poškodba v standardni ekipi.

»Zelo sem zadovoljen, da se je z dobro komunikacijo dalo vse dogovoriti s slovenskimi klubi, da so ti dali igralce na voljo, čeprav se bo prvenstvo hitro nadaljevalo,« je bil zadovoljen selektor.

Marca bosta še dve pripravljalni tekmi, takrat bo slovenska zasedba že v pravi, polni postavi. Obeta se tudi pravi spektakel v Stožicah, saj so pri NZS blizu dogovora za tekmo s Portugalsko v Stožicah. V tem primeru bodo slovenski navijači ob domačih igralcih lahko spremljali tudi Cristiana Ronalda, Joaa Felixa, Bernarda Silvo, Bruna Fernandesa, Rubena Diasa in druge nogometaše svetovnega kova.

»Bilo bi fenomenalno, da bi gostili reprezentanco, ki nekaj pomeni,« je povedal Kek in razkril, da bodo marca igrali še en obračun, trenutno pa so najbližje dogovoru z Malto, s katero bi se merili v gosteh. »Za junij pa si želimo še dve tekmi, osebno bi rad, da sta obe v Sloveniji, to bi bila tudi nekakšna zahvala tistim navijačem, ki ne bodo prišli do vstopnic za EP,« je dodal.

Na četrto veliko tekmovanje po EP 2000 ter SP 2002 in 2010 se bodo Kekovi večinoma pripravljali v domači bazi na Brdu pri Kranju, med EP pa bodo v Wuppertalu. Ta je 50 kilometrov oddaljen od Kölna, 400 km od Stuttgarta, 600 pa od Münchna.

»Baza v Wuppertalu je zelo podobna tisti na Brdu. Smo pa iskali kraj, iz katerega bi lahko na vsaj eno tekmo šli z avtobusom. Wuppertal ni nič bombastičnega, je miren kraj, blizu gozdov, všeč mi je. Ni pa nič spektakularnega,« je o reprezentančni bazi povedal Kek.

Andraž Šporar je v tej sezoni našel pravo formo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Bo pa Kek že čez dober mesec z zanimanjem spremljal še en dogodek. Ob robu kongresa Evropske nogometne zveze v Parizu bodo 8. februarja ob 18. uri izžrebali tudi skupine za novo izvedbo lige narodov, ki se bo začela jeseni.

Slovenija bo igrala na drugi kakovostni ravni, v ligi B, kjer so še reprezentance Avstrije, Češke, Anglije, Walesa, Finske, Ukrajine, Islandije, Norveške, Irske, Albanije, Črne gore, Gruzije, Grčije, Turčije in Kazahstana.

Od teh bo vključno s Slovenijo iz lige B na EP v Nemčiji najmanj šest reprezentanc, nekaj jih bo igralo še dodatne tekme za preostala tri mesta, ki so na voljo na euru.

Tam bo skupaj tako 24 reprezentanc, razdeljenih v šest skupin. Po dve najboljši iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene se bodo prebile v osmino finala. Naslov na 17. EP doslej bo branila Italija.