Slovenija daleč od nepozabne podobe iz Nemčije 2024

Neodločen izid na domačem igrišču pri slovenski nogometni reprezentanci ponavadi ni botroval posebnemu zadovoljstvu. Razen če seveda na nasprotni ni stala katera od vodilnih velesil. Tokrat pa je točka na uvodni tekmi nove sezone lige narodov pred več kot 12.000 navzočimi v Stožicah prinesla olajšanje in na koncu pravzaprav kar dobro voljo. Kajti vsi do zadnjega na igrišču ter na tribunah so se zavedali, da jo je četa selektorja Boštjana Cesarja ob remiju s Škotsko brez golov zelo dobro odnesla. Na vrsti pa je že jutri makedonska ovira.Pol ure konkurenčne predstave pač ni dovolj za želeni skalp telesno močnejšega tekmeca. Kajti slovenska vrsta je v sončnem sobotnem popoldnevu v Stožicah uresničila napovedi o agresivnem in tudi ustvarjalnem štartu, a te zgodbe je bilo prehitro konec. ...