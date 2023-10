Slovenci le o zmagi: Matjaž Kek nad Fince z vsemi topovi

V nadaljevanju preberite:

Napočil je dan za prvo »tekmo leta«, kot so današnji (18) spopad med Slovenijo in Finsko označili slovenski navijači. Ti so izvedli pravi desant na največji štadion pri nas, tako hitro so razgrabili vstopnice za derbi skupine H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Slovenski nogometaši bodo izbrali drugačno taktiko, namesto desanta bodo napadli Fince frontalno in z vsemi topovi, obenem pa vendarle ohranili nujno previdnost in potrpežljivost. Na mizi je namreč veliko, priložnost za pomembno zmago pa prevelika.

Kek ne slovi po eksperimentih, zato naj navijači ne pričakujejo veliko posegov v enajsterico, ki je pred mesecem dni v Stožicah razbila Severno Irsko in – rahlo spremenjena – tri dni pozneje še San Marino na Apeninih. Po pogovoru s selektorjem se zdi, da lahko navijači pričakujejo odločno Slovenijo, reprezentanco, ki bo od prve minute napadla goste, poskušala streti njihovo zvezno vrsto in najti gol. Imperativ Slovencev je namreč znan: kakršna koli zmaga, z 1:0 ali 5:4.