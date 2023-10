Če bi igrali šah, bi Slovenci s 7:4 premagali Fince

V nadaljevanju preberite:

Če bi moč ter kakovost Slovenije in Finske ocenili po šahovsko, bi sobotni (18.00) derbi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu z izidom 7:4 pripadel Slovencem. Razprodane Stožice pričakujejo spektakel in zmago gostiteljev, toda izbranci selektorja Matjaža Keka bodo morali to potrditi tudi na igrišču.

Vsaj na papirju pa so v boju za euro 2024 v prednosti Slovenci, vodilno moštvo skupine H. Preverite primerjavo članov predvidenih začetnih enajsteric obeh reprezentanc, ki odkrito merita na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v desetih nemških mestih.