    Nogomet

    Kapetanov glas odmeval v Stožicah, danes bo Slovenija prava

    Slovenska reprezentanca v futsalu proti Španiji prebila led, danes proti Belgiji zmaga že nujna. Lep obisk v Stožicah.
    Slovenci so v drugem polčasu nekajkrat ogrozili španska vrata in dosegli častni gol. Foto UEFA
    Slovenci so v drugem polčasu nekajkrat ogrozili španska vrata in dosegli častni gol. Foto UEFA
    Nejc Grilc
    26. 1. 2026 | 05:15
    4:16
    Evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu se je v osrednji slovenski dvorani za domačine začelo kot nočna mora, do zadnje sirene petkovega večera pa je Slovenija popravila vtis in tekmecem napovedala trd boj za izločilne boje. Poraz z 1:4 proti izvrstni Španiji ne kaže prave slike, v slovenskem taboru se zavedajo, da bo treba že danes proti Belgijcem zaigrati bolje in upravičiti vlogo favorita. »Drugi polčas nam mora biti merilo za nadaljevanje prvenstva,« poudarja kapetan Igor Osredkar.

    Komaj se je v polnih Stožicah, kjer se je zbralo več kot 8000 gledalcev, poleglo navdušenje ob glasnem petju Zdravljice, že je Slovence na stožiškem parketu (oziroma posebnem laminatu za futsal, ki manj grabi podplate) doletel hladen tuš. Španci so po lepo izvedeni prekinitvi zadeli iz prvega strela na tekmi, izbrancem Tomislava Horvata se je »snel jermen« in Španci so jih v prvem delu prekosili v vseh prvinah nogometne igre.

    FOTO: Uefa
    FOTO: Uefa

    Glede tehnike ni nobenega dvoma, opazovati nadzor nad žogo svetovnih velemojstrov od blizu je poslastica za nogometne navijače, tudi pri hitrosti gibanja po terenu pa Slovenci tekmecem niso bili kos. Šele v zaključku prvega dela so dvignili agresivnost in z »balkanskimi« prijemi izzvali nekaj španskih napak, ob zaostanku z 0:4 na polovici pa ni bilo dvoma, da je zmagovalec odločen.

    »Padli smo v psihološko krizo po tako hitrem golu, tega si res nismo želeli. Pred tekmo smo opozarjali fante, da se nam to ne sme zgoditi, zato jih je gol še bolj potrl, a proti takšni reprezentanci se zgodi tudi to. Vesel sem, da nato v nadaljevanju nismo delali neumnosti, da smo se pobrali in odigrali boljše nadaljevanje,« je prvo tekmo turnirja proti najtežjim možnim nasprotnikom ocenil selektor Horvat. V drugem polčasu so Španci umirili žogo, Slovenija je z energijo mlajšega dela reprezentance prišla do nekaj polpriložnosti, Matej Fideršek pa je z golom postavil končni izid in razveselil tribune.

    FOTO: Uefa
    FOTO: Uefa

    »Prvi gol nas je presekal, v garderobi smo med polčasom povzdignili glas, to enostavno nismo bili mi. Nismo si smeli privoščiti, da pred takšno publiko igramo brez energije. Nato smo pokazali, da kadar smo pravi, lahko igramo, to nam mora biti merilo za naprej,« ni bil preveč razočaran Osredkar, ki je po kapetansko izzval nekaj trdih dvobojev s Španci in soigralcem pokazal, da se zvezdnikov ni treba bati.

    image_alt
    Smo Balkanci, a nas žoge ni sram nabiti na tribuno

    Hiter gol ne pride v poštev

    Zdaj se prvenstvo za Slovence začenja zares. Belgija je na petkovi tekmi s 4:0 odpihnila Belorusijo in potrdila, da bo resen tekmec za napredovanje v četrtfinale, vloga favoritov v Stožicah pa se ni spremenila. »Zdaj prihajata naši tekmi, če bomo igrali kot v drugem polčasu s Španci, se nimamo česa bati, lahko se kosamo z vsemi,« je strelec edinega slovenskega gola optimističen pred tekmo z razigranimi in tehnično dobro podkovanimi Belgijci. Slovenci bodo morali danes (20.30) odigrati potrpežljivo in čakati na svoje priložnosti, hiter zadetek v domači mreži bi tokrat že lahko bil usoden.

    FOTO: Uefa
    FOTO: Uefa

    Uvodni vikend evropskega prvenstva je pokazal, da je bil strah pred praznimi tribunami odveč. Zanimivo tekmo med Portugalsko in Italijo (6:2) si je v živo ogledalo 1925 gledalcev, na bratskem derbiju sobotnega večera z lepo navijaško kuliso med Madžarsko in Poljsko (4:2) je bilo na tribunah še 300 gledalcev več. Že danes zvečer si prireditelji znova obetajo veliko višjo številko in dobro podporo Slovencem s tribun.

    Šport  |  Drugi športi
    EP v futsalu

    Španija premagala Slovenijo, izjemna kulisa v polnih Stožicah

    Na evropskem prvenstvu v futsalu so odigrali tekme 1. kola skupinskega dela tekmovanja. Ob Špancih prepričljivi tudi evropski prvaki Portugalci.
    Matic Rupnik 23. 1. 2026 | 21:00
    Šport  |  Drugi športi
    Evropsko prvenstvo v futsalu

    Slovenci nabrušeni, Špancem ne bo lahko

    Drevi se tudi za Slovenijo začenja njen že osmi turni najboljših na stari celini. Cilj je preboj v četrtfinale. Finale 7. maja v Ljubljani
    Gorazd Nejedly 23. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Nogomet
    Nagradna igra

    Podarjamo vstopnice za EP v futsalu

    Za ogled posameznih tekem na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, podarjamo brezplačne vstopnice.
    22. 1. 2026 | 14:24
    Šport  |  Nogomet
    Igor Osredkar

    Smo Balkanci, a nas žoge ni sram nabiti na tribuno

    Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar nestrpno odšteva do začetka domačega turnirja. Slovenci niso favoriti, a razmišljajo o kolajni.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 09:00
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
