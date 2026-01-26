Kapetanov glas odmeval v Stožicah, danes bo Slovenija prava

Evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu se je v osrednji slovenski dvorani za domačine začelo kot nočna mora, do zadnje sirene petkovega večera pa je Slovenija popravila vtis in tekmecem napovedala trd boj za izločilne boje. Poraz z 1:4 proti izvrstni Španiji ne kaže prave slike, v slovenskem taboru se zavedajo, da bo treba že danes proti Belgijcem zaigrati bolje in upravičiti vlogo favorita. »Drugi polčas nam mora biti merilo za nadaljevanje prvenstva,« poudarja kapetan Igor Osredkar.

Komaj se je v polnih Stožicah, kjer se je zbralo več kot 8000 gledalcev, poleglo navdušenje ob glasnem petju Zdravljice, že je Slovence na stožiškem parketu (oziroma posebnem laminatu za futsal, ki manj grabi podplate) doletel hladen tuš. Španci so po lepo izvedeni prekinitvi zadeli iz prvega strela na tekmi, izbrancem Tomislava Horvata se je »snel jermen« in Španci so jih v prvem delu prekosili v vseh prvinah nogometne igre.

FOTO: Uefa

Glede tehnike ni nobenega dvoma, opazovati nadzor nad žogo svetovnih velemojstrov od blizu je poslastica za nogometne navijače, tudi pri hitrosti gibanja po terenu pa Slovenci tekmecem niso bili kos. Šele v zaključku prvega dela so dvignili agresivnost in z »balkanskimi« prijemi izzvali nekaj španskih napak, ob zaostanku z 0:4 na polovici pa ni bilo dvoma, da je zmagovalec odločen.

»Padli smo v psihološko krizo po tako hitrem golu, tega si res nismo želeli. Pred tekmo smo opozarjali fante, da se nam to ne sme zgoditi, zato jih je gol še bolj potrl, a proti takšni reprezentanci se zgodi tudi to. Vesel sem, da nato v nadaljevanju nismo delali neumnosti, da smo se pobrali in odigrali boljše nadaljevanje,« je prvo tekmo turnirja proti najtežjim možnim nasprotnikom ocenil selektor Horvat. V drugem polčasu so Španci umirili žogo, Slovenija je z energijo mlajšega dela reprezentance prišla do nekaj polpriložnosti, Matej Fideršek pa je z golom postavil končni izid in razveselil tribune.

FOTO: Uefa

»Prvi gol nas je presekal, v garderobi smo med polčasom povzdignili glas, to enostavno nismo bili mi. Nismo si smeli privoščiti, da pred takšno publiko igramo brez energije. Nato smo pokazali, da kadar smo pravi, lahko igramo, to nam mora biti merilo za naprej,« ni bil preveč razočaran Osredkar, ki je po kapetansko izzval nekaj trdih dvobojev s Španci in soigralcem pokazal, da se zvezdnikov ni treba bati.

Hiter gol ne pride v poštev

Zdaj se prvenstvo za Slovence začenja zares. Belgija je na petkovi tekmi s 4:0 odpihnila Belorusijo in potrdila, da bo resen tekmec za napredovanje v četrtfinale, vloga favoritov v Stožicah pa se ni spremenila. »Zdaj prihajata naši tekmi, če bomo igrali kot v drugem polčasu s Španci, se nimamo česa bati, lahko se kosamo z vsemi,« je strelec edinega slovenskega gola optimističen pred tekmo z razigranimi in tehnično dobro podkovanimi Belgijci. Slovenci bodo morali danes (20.30) odigrati potrpežljivo in čakati na svoje priložnosti, hiter zadetek v domači mreži bi tokrat že lahko bil usoden.

FOTO: Uefa

Uvodni vikend evropskega prvenstva je pokazal, da je bil strah pred praznimi tribunami odveč. Zanimivo tekmo med Portugalsko in Italijo (6:2) si je v živo ogledalo 1925 gledalcev, na bratskem derbiju sobotnega večera z lepo navijaško kuliso med Madžarsko in Poljsko (4:2) je bilo na tribunah še 300 gledalcev več. Že danes zvečer si prireditelji znova obetajo veliko višjo številko in dobro podporo Slovencem s tribun.