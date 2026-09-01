Slovenija ima zopet predstavnika v najmočnejši francoski ligi

V elitni francoski ligi bo v novi sezoni vendarle igral tudi slovenski nogometaš. Član prvoligaša Lorienta je namreč postal 22-letni bočni branilec Srđan Kuzmić, ki je nazadnje igral na Danskem za Viborg, so potrdili v francoskem klubu. Kuzmić je podpisal pogodbo do junija 2030.

»Zelo sem vesel, da sem se pridružil Lorientu. To je zame nov pomemben korak. Lorient je klub, ki zaupa mladim igralcem in jim omogoča razvoj v odličnih pogojih. Dal bom vse, da pomagam ekipi in vrnem zaupanje, ki so mi ga pokazali v klubu,« je povedal Kuzmić za spletno stran Lorienta. Slovenec je kariero začel pri Iliriji 1911, v prvi slovenski ligi pa je debitiral v dresu Mure. Julija 2023 se je preselil na Dansko k Viborgu in zanj zbral 86 nastopov ter šest golov in pet podaj.

»Srđan Kuzmić ima edinstveno sposobnost igranja na obeh straneh obrambe. Čeprav je za Viborg igral predvsem kot levi bočni branilec, je igral tudi na desnem bočnem položaju, predvsem v mladinskih reprezentancah Slovenije,« so zapisali pri Lorientu. Športni direktor kluba in nekdanji francoski reprezentant Laurent Koscielny je dejal, da so Kuzmića spremljali že nekaj mesecev.

»Ima zelo zanimiv profil, sposobnost igranja na obeh straneh in veliko prostora za izboljšave. Njegove izkušnje na Danskem so mu omogočile, da je dozorel in postal doslednejši. Prepričani smo, da se bo hitro vključil v naš projekt,« je dodal. Lorient je novo sezono francoske lige začel z neodločenim izidom in porazom. V soboto ga čaka gostovanje pri podprvaku Lensu