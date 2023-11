Slovenija je v Stožicah znova dihala kot eno

V nadaljevanju preberite:

Deutschland, wir kommen! Slovenska nogometna reprezentanca se je po 24 letih drugič v zgodovini uvrstila na evropsko prvenstvo in se po tem izenačila z nastopi na svetovnih prvenstvih. V odločilni zadnji kvalifikacijski tekmi skupine H je premagala Kazahstan z 2:1 in potrdila drugo mesto. Pot proti Nemčiji, kjer bo že 2. decembra v Hamburgu žreb šestih skupin s po štirimi reprezentancami, je ob koncu prvega polčasa tlakovala enajstmetrovka.

Vse prej kot prepričljiva je bila 36. zmaga v 86. tekmi v zgodovini kvalifikacij in dodatnih kvalifikacij za EP, toda tudi neodločen razplet bi zadostoval. Še zlepa ni bilo preprosto, a v taktičnem dvoboju, ki je bil podoben šahovski bitki velemojstrov, v kateri je imel prednost igralec z belimi figurami, so sinoči beli Slovenci imeli prav to prednost.

»Veseli smo, srečni in ponosni, hvala Sloveniji za pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Vse se je splačalo, za rod, ki so ga že imeli za 'luzerskega',« je povedal selektor Matjaž Kek.