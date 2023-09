Slovenija kaže odlike reprezentanc, ki gredo na velika tekmovanja

V nadaljevanju preberite:

Že takoj po žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo, ki je bil 9. oktobra lani v Frankfurtu, so nogometni navdušenci na Slovenskem v en glas govorili: »Zdaj ali nikoli!« Ples kroglic je Sloveniji namenil ugodno skupino, v kateri ni bilo tekmeca, za katerega bi lahko vnaprej rekli, da je pretrd oreh. A hkrati razen San Marina tudi nobenega, ki bi ga lahko vnaprej odpisali. Vse je bilo v nogah izbrancev Matjaža Keka, ki so se izkazali v ligi narodov in s polno mero samozavesti gledali proti Nemčiji 2024.

Optimizem ni stal na trhlih temeljih, Slovenija je po štirih tekmah od 10 v skupini H med glavnimi kandidati za euro 2024. Bo končno prekinjen urok velikih tekmovanj, ki traja od SP 2010, ko je fante v Južno Afriko popeljal prav selektor Kek?

Kako so se odvile dosedanje štiri tekme?