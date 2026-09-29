Vrnil se je Lovrić, v Stožicah tudi Messi, Drkušić ni mogel do soigralcev

Kako so igrali Slovenci, kakšne ocene smo jim podelili za (ne)opravljeno v tekmi z Makedonijo? Slovenska reprezentanca je v enem tednu v Stožicah dobila več kot le štiri točke v ligi narodov, saj je v zmagi proti Severni Makedoniji preizkusila tudi novo razmerje moči v ekipi in potrdila, da se generacijska menjava nadaljuje brez dramatičnega preloma. Ob dejstvu, da je vrednost slovenske izbrane vrste še brez Benjamina Šeška okoli 106 milijonov evrov, makedonske pa 37 milijonov, se zdi izid skoraj samoumeven, toda podrobnejši pogled v ocene igralcev razkriva precej bolj zanimivo sliko razmerja med imenom na trgu in dejanskim vplivom na igrišče.

Članek analizira, kaj pomeni vrnitev Sandija Lovrića, kako je deloval Danijel Šturm in kako je odigral tekmo opazno načeti Vanja Drkušić. Slovenija, ki jo vodi selektor Boštjan Cesar, je v Stožicah upravičila vlogo favorita, zdaj sledi najzahtevnejši del prve delovne akcije – tekmi v Luzernu in Glasgowu. Ocene ...