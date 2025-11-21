Slovenija med najboljšimi, ki ne gredo na svetovno prvenstvo, na vrhu Srbija

Znana je večina reprezentanc, ki bo v začetku prihodnjega leta potovala onkraj Atlantika na svetovno prvenstvo v nogometu. Večjih presenečenj ni, nas pa pred mundialom čakajo še dodatne kvalifikacije, kjer bomo v Evropi dobili še dodatne štiri potnike v Združene države Amerike.

Je pa že jasno, katerih držav na svetovnem prvenstvu ne bomo videli. Najdaljše nosove imajo Srbi, ki so na Fifini lestvici 37., v kvalifikacijah pa so bili od njih v skupini K boljši Angleži in Albanci. Po katastrofalnem oktobrskem reprezentančnem premoru, ko so klonili proti Albancem, je nogo dobil selektor Dragan Stojković. Mesto glavnega stratega je prevzel Veljko Paunović, ki pa mu domače ekipe ni uspelo popeljati na mundial.

Na lestvici reprezentanc so 38. Nigerijci, ki so po porazu proti Kongu ostali brez vsakršnih možnosti za preboj na prvenstvo. Dve mesti za njimi so Madžari, v medsebojni bitki za mesto v dodatnih kvalifikacijah jih je v skupini F premagala izbrana vrsta Irske.

Na 46. mestu so Grki, ki so v skupini C zaostali za Škotsko in Dansko. Najboljša južnoameriška reprezentanca, ki ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu, je Venezuela, ki je 48. Le mesto za njo so Kostaričani, ki so mesto na svetovnem prvenstvu »prepustili« Haitiju, ki na mundial potuje prvič po 52 letih.

Med najboljšimi šestdesetimi reprezentancami na Fifini lestvici, ki jih ne bomo videli v ZDA, so še Peru, Čile in Mali. Slovenija na lestvici zaseda 55. mesto, s čimer je deseta najboljša država, ki je ne bo na svetovnem prvenstvu. Seveda se bodo seznamu priključile še nekatere države, ki bodo neuspešne v dodatnih kvalifikacijah, a vseeno gre za zanimivo statistiko.

Najvišje na lestvici je bila Slovenija leta 2010, ko je bila nekaj časa celo na 15. mestu, še letošnjega septembra pa je bila pred skromnimi kvalifikacijami za SP petdeseta. S koncem novembra pogodba poteče našemu selektorju Matjažu Keku, trenutno pa še ni znano, ali bo 64-letni Mariborčan nadaljeval na klopi naše reprezentance.