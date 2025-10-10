Slovenija na Kosovu po zmago, Kek z nekaj presenečenji v prvi postavi

Slovensko nogometno reprezentanco čaka tretja kvalifikacijska tekma v lovu na svetovno prvenstvo 2026 v Združenih državah Amerike. Četa Matjaža Keka se bo srečala s Kosovom, v prvi enajsterici pa je prišlo do nekaj velikih presenečenj. Namesto razigranega Žana Vipotnika bo v konici napada ob Benjaminu Šešku začel Nejc Gradišar, Erika Janžo je v obrambi zamenjal David Brekalo.

Minutaže ob povratku po poškodbi manjka Udinesejevemu Sandiju Lovriću, zato bo v prvi enajsterici tekmo začel Svit Sešlar. Petar Stojanović se naj bi pomaknil na levo krilo, kljub nekaterim ugibanjem pa kot stebra obrambe ostajata Jaka Bijol in Vanja Drkušić. Žan Karničnik bo, tako kot na tekmah Celja, igral na levem boku, Brekalo bo na desnem.

Na lestvici skupine B je Slovenija po dveh odigranih tekmah na zadnjem četrtem mestu. Z eno osvojeno točko je sicer izenačena z izbrano vrsto Švedske, ki se bo doma pomerila s Švico. Ta kraljuje na vrhu in kaže predstave, vredne uvrstitve na mundial. Zbrali so šest točk, Kosovarji jih imajo po presenetljivi zmagi nad Švedi tri.

Tekma na štadionu Fadila Vokkrija v Prištini se začne ob 20.45, Slovenija pa nujno potrebuje tri točke, sicer bodo možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo močno zmanjšane.