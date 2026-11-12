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Nogomet

Nič več malih tekem, toda pot Slovenije na mundial bo šla le preko najboljših

Po novem fomatu kvalifikacij za svetovno prvesntvo leta 2030 bo konec tekem z nogometnimi palčki. Slovenija je uvrščena v elitno skupino.
Portugalska, Španija, Anglija, Francija in druge svetovne nogometne velesile bi lahko večkrat gostovale v Slovenije, kot doslej. FOTO: Daniel Roland/AFP
Galerija
Portugalska, Španija, Anglija, Francija in druge svetovne nogometne velesile bi lahko večkrat gostovale v Slovenije, kot doslej. FOTO: Daniel Roland/AFP
G. N.
12. 11. 2026 | 14:25
12. 11. 2026 | 14:25
3:46
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Evropske kvalifikacije za uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo leta 2030 bodo prve, ki bodo potekale po načrtovanem prenovljenem formatu Evropske nogometne zveze (Uefa). Dosedanji sistem skupin z reprezentancami zelo različne kakovosti bo zamenjalo tekmovanje v dveh kakovostnih ligah, s čimer se bo bistveno zmanjšalo število tekem med najboljšimi in najslabšimi evropskimi izbranimi vrstami.

Po predstavljenem modelu bo 54 evropskih reprezentanc razdeljenih v dve ligi glede na njihovo uvrstitev v ligi narodov. Prvo ligo bo sestavljalo 36 reprezentanc iz kakovostnih skupin A in B lige narodov, kamor sodi tudi Slovenija, drugo ligo pa 18 izbranih vrst iz skupine C.

Slovenijo po novem formatu kvalifikacij za svetovno prvenstvo čakajo le težke tekme. FOTO: Lee Smith /Reuters
Slovenijo po novem formatu kvalifikacij za svetovno prvenstvo čakajo le težke tekme. FOTO: Lee Smith /Reuters

Po zgledu lige prvakov

Prva liga bo razdeljena v tri skupine po 12 reprezentanc. Reprezentance se ne bodo pomerile z vsemi enajstimi tekmeci v svoji skupini, temveč bo vsaka odigrala po šest tekem. Žreb bo določil, da bo vsaka reprezentanca odigrala po dve tekmi proti nasprotnikom iz vsakega od treh kakovostnih bobnov znotraj svoje skupine.

Ključna novost je uvedba skupne lestvice za vsako od skupin z 12 reprezentancami, kar posnema novi format lige prvakov. Vseh 12 reprezentanc se bo tako potegovalo za čim višjo uvrstitev na enotni lestvici, čeprav ne bodo igrale vsaka z vsako.

Analitični portal Football Meets Data je že objavil primer možnega žreba. Po tej simulaciji bi se lahko Slovenija v prvi ligi merila z nogometnimi velesilami in kakovostnimi tekmeci, kot so Anglija, Španija, Italija, Hrvaška, Grčija, Škotska, Švedska, Wales, Češka, Albanija ter Bosna in Hercegovina. Pri tem gre zgolj za računalniško simulacijo in ne za uradni predlog skupin.

Kaj novi sistem prinaša Sloveniji?

Drugo ligo bo sestavljalo 18 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine po šest ekip, ki bodo prav tako odigrale po šest tekem. Sistem predvideva, da se bodo moštva s tekmeci iz istega kakovostnega bobna pomerila dvakrat, s preostalimi v skupini pa po enkrat.

Za slovensko reprezentanco uvrstitev v prvo ligo pomeni, da v kvalifikacijah ne bo več igrala proti izbranim vrstam z dna evropske lestvice, kot so San Marino, Andora ali Gibraltar, saj bodo te tekmovale v drugi ligi. S tem se poslavljajo tekme, v katerih so favoriti vnaprej vpisali točke, tekme pa so se pogosto končale z visokimi zmagami.

Slovenska nogometna reprezentanca ne sme nazadovati v razred 18. najslabše uvrščenih reprezentanc, če želi ohraniti statsu prvokategornice. FOTO: Romina Amato Reuters
Slovenska nogometna reprezentanca ne sme nazadovati v razred 18. najslabše uvrščenih reprezentanc, če želi ohraniti statsu prvokategornice. FOTO: Romina Amato Reuters

Kako do vozovnice za svetovno prvenstvo?

Število reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, še ni dokončno določeno, saj je to odvisno od končne kvote mest, ki jo bo Uefa prejela za turnir leta 2030. Po sedanjem načrtu si bodo neposredno uvrstitev lahko zagotovile izključno reprezentance iz prve lige, medtem ko se bodo reprezentance iz druge lige za nastop na mundialu lahko potegovala le prek dodatnih kvalifikacij.

Prenovljeni sistem prinaša manjše število kvalifikacijskih tekem, a hkrati občutno več obračunov med kakovostno primerljivimi in močnimi reprezentancami.

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Gospodarstvo

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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