Nemanja Mitrovič prvi strl obrambo San Marina

Slovenija : San Marino 0:0 (1:0)*

Štadion Stožice, gledalcev 400, sodnik Sebastian Gishamer (Avstrija).

Strelec: 1:0 – Mitrović (Kurtić, 17).

Slovenija (4-2-3-1): Belec; Jurčević, Stanković, Mitrović, Skubic; Bohar, Kurtić, Bijol, Tijanić; Vučkić, Lovrić.

San Marino (4-5-1): Benedettini; D'Addario, Rossi, Brolli, Ma. Battistini; Hirsch, E. Golinucci, A. Golinucci, Mi. Battistini, Tomassini; Vitaioli.

Kek tudi ob Šporarja, Zajca in Koutra

Jasmin Kurtić je daleč najbolj izkušeni član slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic



V nedeljo v Prištini, v sredo še v Kišinjovu

Prva sreda v oktobru je dan za prijateljsko tekmo slovenske nogometne reprezentance s San Marinom (začetek ob 20.45). Selektor Matjaž Kek je poslal v Stožicah v ogenj zanimivo enajsterico fantov, ki še nikdar prej niso igrali tekme v takšni kadrovski zasedbi. To je logično, saj je Mariborčan napovedal iskanje »alternativnih rešitev« za prihodnje izzive že pred tekmo.Selektorne računa na napadalcazaradi poškodbe, zaradi odredb o izolaciji pa ne bo nitiin že prej. Kouter je moral v karanteno, tako kot cela ekipa Mure zaradi primerov novega koronavirusa, tako da ga ne bo na naslednjih tekmah, tako kot ne Zajca, Šporarja pa bodo v reprezentanci poskusili pripraviti do tekem s Kosovom in Moldavijo. Proti San Marinu je Kek priložnost ponudil nekaterim, ki so doslej dobivali manj priložnosti.»Tekma bo zagotovo dala možnost nekaterim igralcem, ki doslej niso bili v prvem planu. Ostajam pri tem, da moramo razširiti bazo reprezentančnih možnosti. Tekma pa bo služila kot nadaljevanje procesa treninga. Te dni bomo poskušali pokazati nek napredek, hkrati dvigniti agresivnost in tiste elemente, ki sodijo v sodobni nogomet,« je že pred tekmo dejal Kek, je zapisala STA.so se do stožiške tekme Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). Slovenija je na lestvici Svetovne nogometne zveze (Fife) 64., San Marino pa 210.Slovenijo po tekmi s San Marinom čakata še gostovanji v ligi narodov, in sicer na11. in v14. oktobra. S Kosovom Slovenija še ni igrala, z Moldavijo pa je igrala trikrat (1:0, 2:1, 3:0). Kosovo je 116. na svetovni lestvici, Moldavija pa 175. Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno.