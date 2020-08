Slovenija ni izjema: Covid že posegel v urnik 1. SNL

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo koronavirus posegel v slovensko nogometno prvenstvo. Končnica minule sezone je minila nemoteno in je bila ena najbolj pozitivno dramatičnih v zadnjem desetletju, sezona 2020/21 je načeta, še preden se je začela. Covid-19 je obiskal tabor Domžal, posledično je NZS preložila regijski derbi 1. kola med Domžalčani in Bravom.Spopad v Ljubljanski kotlini bi moral biti na sporedu 13. avgusta, toda do njega zanesljivo ne bo prišlo naslednji četrtek. Domžalski nogometaši bodo najmanj do tega petka (7. avgust) v obvezni karanteni, saj je bil eden od njih pozitiven pri testiranju na Covid-19. To je ...