Slovenija po neprepričljivih predstavah nazadovala na Fifini lestvici

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa izgubila eno mesto in je zdaj 51. Še naprej vodi evropska prvakinja Španija, medtem ko je Argentina s tretjega napredovala na drugo mesto, Francija pa z drugega padla na tretje mesto. Med deseterico se je vrnila Nemčija.

V najboljši deseterici so še Anglija, Portugalska, Nizozemska, Brazilija, ki je po porazu na prijateljski tekmi z Japonsko izgubila mesto, Belgija in Italija. Iz deseterice je izpadla Hrvaška, ki je zdaj 11.

Med tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 je prepričljiva Švica zadržala 17. mesto, Švedska je po slabih predstavah izgubila osem mest in je 40., Kosovo pa je pridobilo sedem mest in je 84.