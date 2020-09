FOTO:Slovenija prvič doslej premagala močno Hrvaško

Slovenska nogometna reprezentanca je prvič v dolgi zgodovini medsebojnih tekem premagala Hrvaško! Kar Slovencem ni uspelo v osmih poskusih v letih 1995, 1997, 2002, 2003 in 2008 (bilanca 0-3-5), je njihovim rojakom v privlačni prijateljski tekmi na Brdu, ki je v soboto pripadla gostiteljem s 3:2.Škoda, da je šlo za prijateljsko tekmo veteranskih ekip in da ni bilo navzočih gledalcev, bi lahko sklenili po koncu merjenja moči med selekcijama Slovenije in Hrvaške na Brdu pri Kranju. Slovenska in Hrvaška nogometna zveza (NZS in HNS) sta izkoristili idilično soboto in nadgradili skupno delovno akcijo z zanimivo prijateljsko nogometno ...