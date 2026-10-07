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Nogomet

Slovenija na dobri poti med najboljših 50 na svetu

Naša nogometna reprezentanca je najvišje mesto na lestvici zasedala oktobra leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.
Slovenska reprezentanca je pridobila štiri mesta. FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Galerija
Slovenska reprezentanca je pridobila štiri mesta. FOTO: Russell Cheyne/Reuters
Š. R., STA
7. 10. 2026 | 19:23
7. 10. 2026 | 19:46
2:48
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Slovenija je na novi lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) pridobila štiri mesta in je tako na dobri poti, da se po enajstih letih znova prebije med prvo petdeseterico reprezentanc. 

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Naša izbrana vrsta se je povzpela na 52. mesto lestvice Fife, kar je dve mesti slabše kot pred enim letom in sedem mest višje kot sredi poletja letos oziroma pred začetkom svetovnega prvenstva v Mehiki, Kanadi in ZDA.

Lestvica Fife (7. oktober 2026):

1. (1) Španija 2011,57
2. (2) Argentina 1972,80
3. (3) Francija 1958,86
4. (4) Anglija 1925,59
5. (7) Portugalska 1807,69
6. (5) Brazilija 1806,51
7. (6) Maroko 1805,34
8. (8) Belgija 1779,17
9. (9) Nizozemska 1778,61
10. (10) Mehika 1738,48
12. (14) Švica 1725,39
43. (42) Škotska 1483,57
52. (56) Slovenija 1452,48
71. (69) Severna Makedonija 1350,91

Slovenija je bila najvišje na petnajstem mestu 20. oktobra 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015 na 46. mestu. Odtlej je bila najnižje leta 2017 na 69. mestu, njena povprečna uvrstitev od 1992 pa je 56. mesto.

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Škoti se čudijo: Kako lahko takšen nogometaš igra na Madžarskem?

Na vrhu je Španija utrdila vodstvo pred Argentino in Francijo. Švica, ki jo bo Slovenija gostila v novembrskem ciklusu lige narodov, je skočila za dve mesti na 12. pozicijo, Severna Makedonija, ki bo drugi tekmec sredi novembra, je zdrsnila na 71. mesto, Škotska pa zaseda 43. mesto.

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