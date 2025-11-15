Hladna prha za Slovence, Kosovarji povedli s prvim strelom v okvir vrat

Slovenska nogometna reprezentanca se na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 v domačih Stožicah meri z izbrano vrsto Kosova. Selektor Matjaž Kek je bil prisiljen v dve odmevni menjavi; zaradi poškodbe Benjamina Šeška v konici napada poleg Žana Vipotnika igra Andraž Šporar, Adama Gnezdo Čerina, ki počiva zaradi kartonov, je zamenjal Tomi Horvat.

Medel začetek Slovenije, Kosovarji ob bučni podpori s tribun do prvega zadetka

Slovenija se v prvem polčasu precej muči, Kosovo je boljši nasprotnik. Gostje so do prvega strela na gol prišli v šesti minuti, po asistenci Mergima Vojvode je mrežo Slovencev načel Fisnik Asllani. Šok za domače, na našem največjem stadionu so veliko glasnejši Kosovarji. V enajsti minuti je s težkega položaja sprožil Žan Vipotnik, a je kosovski vratar Amir Saipi strel ubranil.

Napadalec Swanseaja je pol minute pozneje poskusil še z glavo, ustrelil je mimo vrat.

V 29. minuti je lepo ustrelil Tomi Horvat, spet pa je bil na mestu Saipi, ki se je izkazal tudi minuto pozneje, ko je žogo ujel, preden je do nje prišel Andraž Šporar.

Spremenjena prva postava Slovenije, Švica proti Švedski

Kek s precej spremenjeno zasedbo. V obrambi se bo stalnim članom prve postave Žanu Karničniku, Jaki Bijolu, Vanji Drkušiću in Eriku Janži pridružil David Brekalo, v sredini bo tudi defenzivni vezist Jon Gorenc Stanković, ki v graškem Sturmu redno igra prav skupaj s Tomijem Horvatom. V vezni liniji jima bo družbo delal tudi Timi Max Elšnik.

V napadu redko sodelujeta Žan Vipotnik in Andraž Šporar. Slednji je na zadnjih tekmah v dresu Slovana iz Bratislave ujel izvrstno formo, s katero se je prebil nazaj v udarno enajsterico Matjaža Keka. Vipotnik letos v šibkem Swanseaju igra odlično, zbral je že šest zadetkov.

Slovenija (3 točke) je v skupini B trenutno na tretjem mest, Kosovo ima na drugem mestu 7 točk. Švica (10 točk) se meri s Švedsko (1 točka), v Ženevi je trenutno 1:0 za domače.

V Stožicah je navijačev Kosova veliko več kot deset odstotkov. Zanimivo, še danes zjutraj so v Zagrebu Kosovarjem prodajali karte, za njih pa je bilo potrebno odšteti vrtoglavih 250 evrov. Organizator je pred tekmo obljubljal, da na večino tribun ne bo mogoče vstopiti s kosovskimi zastavami, a te je mogoče opaziti po celotnem štadionu.