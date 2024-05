Slovenija še boljša kot marca, ko je padla Portugalska

Na predzadnji majski konec tedna je nad večino nogometnih prvenstev po Evropi padel zastor. Tudi za slovenske reprezentante je napočil čas za analizo opravljenega v klubskih sredinah. »Če ocenimo na kratko, je stanje zelo dobro,« je prepričan Jernej Suhadolnik. Člani reprezentance bodo na Brdo začeli kapljati že v naslednjih dneh, z junijem se bodo priprave na poletni euro v Nemčiji začele zares. Popotnica varovancev Matjaža Keka je zelo dobra, a podobno razmišljajo tudi v taborih tekmecev Slovenije.

V nedeljo je bilo zelo veselo v Gradcu, kjer je Sturm s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencom Stankovićem četrtič postal avstrijski državni prvak in se neposredno uvrstil v skupinski del lige prvakov, kar je velik dosežek za črno-belo graško zasedbo. »Gradec je res nogometno središče Avstrije, kot so dejali tudi v njihovih medijih. Impresivno je, da so zdržali boj z bogatejšim Salzburgom, Stanković je kapetan, Horvat pa eden ključnih nogometašev. Za povrh je tudi graški GAK prišel nazaj v prvo ligo, v Gradcu bo v teh dneh res zelo veselo,« velik nogometni dosežek v slovenski soseščini opisuje Siniša Uroševič.

Tako kot graški dvojec je večina slovenskih reprezentantov sklenila klubsko sezono, na veselje slovenskega strokovnega štaba se le Sandi Lovrić ukvarja s poškodbo, a naj bi se tudi on pridružil reprezentanci. »V Grčiji so Šporar, Gnezda Čerin in Verbič vsi dobivali vsaj nekaj priložnosti in so bili zraven, kar ni nepomembno. Čaka jih še finale pokala, ki je pot Panathinaikosa v Evropo. Jan Oblak je z Atleticom v zadnjih kolih dobil več zadetkov, a bo Jan zagotovo vrhunsko pripravljen, v teh letih je dočakal prvi veliki turnir, to bo velika motivacija zanj. Tudi ostali reprezentanti delujejo dobro, o Nemčiji in Šešku pa ne gre izgubljati besed, o njegovih zadetkih bi lahko posneli posebno oddajo,« je učinek Kekovih varovancev ob koncu sezone ocenil Suhadolnik.

Nogometaši Sturma se veselijo dvojne krone, veliko zaslug imata kapetan Gorenc Stanković in kreator Horvat. Foto Leonhard Foeger/Reuters

Najprej nogometaše čaka nekaj dni oddiha in zaključne klubske obveznosti, potem bo pozornost počasi že usmerjena proti evropskemu prvenstvu. »Počasi bodo kapljali na Brdo, uradnega zbora zaradi pravil Fife reprezentanca niti ne sme imeti tako zgodaj, a se bodo individualno pripravljali s pomočjo strokovnega štaba. Junija pa bo že šlo zares, 11. junija reprezentanca potuje v Nemčijo, pred tem bo vadila na Brdu, zadnje štiri dni pa bodo vadili v Wuppertalu, kjer je bazni tabor reprezentance v Nemčiji,« Suhadolnik razgrinja načrte izbrane vrste v naslednjih tednih.

V Dublinu finale za sladokusce

Dovolj bo tudi svežine v izbrani vrsti.»V Italiji se Petar Stojanović ni ravno 'prekuril', še najbolj utrujen bi lahko bil Žan Karničnik, ki je odigral vse tekme na številnih različnih položajih,« meni Gorazd Nejedly, Suhadolnik pa dodaja: »Zanj se zdi, da ima baterijo Tesle in bi lahko odigral 100 tekem. Ekipa je zelo dobro uigrana, Slovenija je lahko le še boljša, kot je bila marca, pa so takrat premagali Portugalsko. To je res dober obet, po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da enako velja tudi za Dansko, Srbijo in Anglijo,« optimistično in s kančkom previdnosti proti Nemčiji zre Suhadolnik.

Nogometno omizje podkasta VAR že pogleduje proti nemškim izzivom slovenske izbrane vrste. Foto Marko Feist

Misli so vse bolj usmerjene proti reprezentančni sezoni, a tudi evropska klubska še čaka na tri vrhunce. Prvi bo na vrsti že v sredo, ko se bosta v Dublinu na Aviva štadionu v finalu evropske lige pomerila Atalanta in Bayer Leverkusen.

»Pričakujem vrhunski finale, obe ekipi gojita podoben slog igre, močni sta z žogo in brez, v selekciji imata nogometaše, ki so se v vrhunske razvili v njunih vrstah. Trener Atalante Gasperini je izkušen, a z manjšim igralskim pedigrejem, Alonso pa je že nova trenerska zvezda. To bo eden bolj raznovrstnih finalov v smislu tehnike in taktike,« zaključuje Nejedly.