    Nogomet

    V boju za Ameriko takoj na nož, v Ljubljani dovoljeni tudi triki

    Drevišnji spopad Slovenije in Švedske prvo dejanje na poti do mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Navijači upravičeno pričakujejo spektakel.
    Takole je slovenski selektor Matjaž Kek nagovoril reprezentante pred izjemno pomembno premiero s Švedsko. FOTO: Voranc Vogel
    Takole je slovenski selektor Matjaž Kek nagovoril reprezentante pred izjemno pomembno premiero s Švedsko. FOTO: Voranc Vogel
    Jernej Suhadolnik
    5. 9. 2025 | 07:45
    5. 9. 2025 | 08:26
    5:45
    Prvi petek v septembru prinaša začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Stožice bodo pokale po šivih, dobrih 16.000 navijačev bo želelo videti zmago Slovenije nad Švedsko. Kdo ime več možnosti za zmago in kaj morajo za to storiti Slovenci?

    To Slovencem doslej še ni uspelo, bi jih prizemljil pesimist. Slovenija v zadnjih letih parira tudi Skandinavcem, bi ga popravil optimist. Ne čaka nas boj za zmago, pač pa srdita bitka za vsak meter igrišča v Stožicah, bi jima odvrnil realist. Prvi večer od šestih – v tej skupini sta še Kosovo in ponedeljkova tekmica slovenskih nogometašev Švica – bo strahovito pomemben za končno uvrstitev v izenačeni skupini B, saj na mundial 2026 neposredno vodi le 1. mesto.

    Benjamin Šeško FOTO: Voranc Vogel
    Benjamin Šeško FOTO: Voranc Vogel

    Večeri, kakršen bo današnji, so češnja na torti sleherne sezone. Že kar prvi preizkus v tem ciklusu bo zahteval od čete selektorja Matjaža Keka optimalno možno formo za začetek septembra, idealno taktiko in spektakularno pomoč navijačev. Štela bo večja energija, tudi več pretečenih kilometrov, v boju s Švedsko bodo dovoljeni tudi preverjeni balkanski triki.

    Premiera v Stožicah: Švedi pred tekmo v prednosti s 7:5
    Alexander Isak je v Ljubljani navduševal že kot otrok

    Brez vsega naštetega bo Slovenija težko prekinila mini negativno tradicijo s španskim sodnikom Josejem Sanchezom. Ta je dvakrat delil pravico slovenskim ekipam – prvič ob porazu Mure s Sturmom, predlani ob porazu Slovenije v Københavnu.

    Ostra, kot je bil včeraj oster Jaka Bijol

    Upajmo, da bo slovenska obramba drevi ostra, kot je bil včeraj oster Jaka Bijol, ki je na stereotipna vprašanja švedskih novinarjev (kaj si misli o Alexandru Isaku, kaj o njegovi plači in odškodnini, …) odgovarjal posrečeno cinično in mu javno čestital za donosen prestop v Liverpool.

    Timi Max Elšnik FOTO: Voranc Vogel
    Timi Max Elšnik FOTO: Voranc Vogel

    »Zavedamo se, da bo hitro konec kvalifikacij. Pripravljeni smo za štart in s podporo navijačev merimo na pozitiven rezultat,« je napovedal Bijol in o svojem začasnem statusu v Leedsu (ni se še prebil v začetno enajsterico) odvrnil: »Dve tekmi na klopi nista strašna stvar. Dovolite mi, da se lahko borim za igro.« Bijol pričakuje izjemno zahtevno tekmo, saj želijo zmagati tudi Švedi. »S klubskim soigralcem Gudmundssonom se seveda zbadava, polni so samozavesti, toda na podlagi preteklih rezultatov krasi samozavest tudi nas.«

    Kek bi raje skočil v Ljubljanico

    Težko je oceniti, kaj bi bil pozitiven izkupiček za Slovenijo v »blok« tekmah s Švedsko in Švico. Skupina deluje močno izenačena, prav vsak lahko ob dveh sanjskih dneh konča na vrhu ali ob dveh slabih dneh na dnu. Za ohranitev možnosti v boju za SP 2026 Slovenija najbrž potrebuje več kot eno osvojeno točko iz dveh tekem. Dve točki bi bili sprejemljivi, več kot tri bi bile v resnici sanjski scenarij.

    postavi_SlovenijaSvedska Foto Zx
    postavi_SlovenijaSvedska Foto Zx

    Matjaž Kek bi raje zaplaval v Ljubljanici, kot da bi javno polemiziral o številu točk, ki bi ga zadovoljilo po tekmah v Stožicah in Baslu, kar je tudi edini pravi pristop.

    »Vselej želim predvsem opraviti vse, kar lahko v treh ali tokrat štirih dneh do prve tekme. Samozavest fantov je upravičeno visoka, svojo kakovost so dokazali na lanskem euru v Nemčiji, enako tudi na vseh letošnjih tekmah. Želimo osvojiti čim več točk v izenačeni skupini. Kolektiv bo odločil o zmagovalcu, ne posamezno ime, in pred tekmo s Švedsko smo prepričani, da bomo zmagovalci mi. V športu pa gre lahko hitro v obe smeri, bomo videli,« je pred snidenjem s Švedsko ocenil selektor Kek.

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak med treningom Švedske. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Viktor Gyökeres in Alexander Isak med treningom Švedske. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

    Navijači upravičeno pričakujejo pravi nogometni večer ob severni ljubljanski obvoznici. Vrhunska selektorja, velik nabor zvezdnikov najboljših klubov na svetu (Oblak, Šeško, Isak, Gyökeres, …), poln štadion – to je jamstvo za gala spektakel v Stožicah, katerega razplet je težko predvideti.

    Isak morda ne bo igral

    Eden glavnih švedskih adutov Alexander Isak drevi gotovo ne bo igral cele tekme, kar je potrdil švedski selektor Jon Dahl Tomasson. Isak je celotno poletje – med njegovo stavko v Newcastlu – treniral le individualno. »Mar ne vidite njegovega nasmeha? Tako vesel je, da igra za Švedsko. Mislim, da to veliko pove o tem, kako zelo uživa tukaj,« je zatrdil Tomasson. »Običajno med klubskimi pripravami igraš veliko tekem, oddelaš več treningov, vendar pri njem ni bilo tako. Je pripravljen igrati 90 minut? Seveda ne. V navezi smo tudi z Liverpoolom. Ne bomo naredili ničesar neumnega, zagotovo pa imamo svoj načrt,« je še dodal Tomasson.

    Matjaž KekSlovenska nogometna reprezentancaJan OblakBenjamin ŠeškoJaka Bijolstadion Stožicekvalifikacije za SPSlovenija Švedskašportne stave

