Slovenija lov na senzacijo začela z golom, a Švicarji so že v vodstvu

Slovenska nogometna reprezentanca se meri z najmočnejšim tekmecem v prvem jesenskem paketu tekem lige narodov v skupini B v Luzernu s Švico. Naši nogometaši so sicer v Švico dopotovali dobro razpoloženi po zanesljivi zmagi proti Severni Makedoniji in so po tihem razmišljali, da bi favoriziranim tekmecem lahko zagrenili večer in jih celo preskočili na lestvici. Švicarji so v prvih dveh tekmah v Skopju in Glasgowu pokazali moč in Makedonce ter Škote premagali s po 3:0.

»Igramo proti eni od najboljših reprezentanc, pa tudi v zadnjih 15 letih. Takšen pristop, kot smo ga pokazali od prve minute proti Makedoncem, mora biti tudi v Švici. Ampak moramo tako odigrati vseh 90 minut. Če ne bomo pravi, bo težko,« se selektor Boštjan Cesar zaveda, da je pred njim najzahtevnejši večer, Švicarji pa morda tudi najmočnejši tekmeci doslej.

Selektor Boštjan Cesar bo sedmič vodil Slovenijo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nekaj zdravstvenih težav in naporen ritem so selektorju povzročale težave, zato je v začetni postavi prišlo do sprememb v primerjavi s tekmo proti Makedoniji. Cesar je dal priložnost tudi Marku Zabukovniku in Davidu Zecu, v enajsterici sta tudi strelca proti Makedoncem Sandi Lovrić in Aljoša Matko.

Slovenija in Švico sta igrali 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima dve zmagi, dva neodločena izida in sedem porazov. Švicarji so 14. na lestvici Fifa, Slovenci pa 56.

Sandi Lovrić je bil pri zmagi proti Makedoniji eden od najboljših igralcev v slovenski reprezentanci. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Slovenija bo zadnjo oktobrsko tekmo v skupini B1 igrala v torek, 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.

1. polčas

2. minuta

Kašen začetek, Švicarji so takoj prišli do prvega kota in ogrozili Jana Oblaka, v naslednji akciji pa že gol Slovencev. Aljoša Matko se je na desni strani izmaknil ofsajd zanki, stekel v napad in s podajo v kazenskem prostoru našel Žana Vipotnika. Napadalec Swanseaja je izvedel mojstrovino. Iz obrata je z levo nogo neubranljivo sprožil po tleh v desni vratarjev kot.

10. minuta

Slovenci so bili tudi po golu nevarni, toda gol so dosegli gostitelji. Po drugem kotu in nespretnem branjenju je žoga, ki se je odbila od Erika Janže, ušla pod rokami Jana Oblaka.

Dan Ndoye je bil na pravem mestu v pravem trenutku pri drugem golu Švicarjev. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

39. minuta

V obdobju, ko so bili Slovenci stisnjeni na svojo polovico in bili prislijeni v branjenje, se je sicer jalovim gostiteljem vendarle izšla kombinatorna akcija, ki je prinesla drugi gol. S kančkom smole, potem ko je Mark Zabukovnik preusmeril žogo, je Dan Ndoye s sedmih metrov matiral nemočnega Oblaka.

Konec polčasa

Po sanjskem začetku in spodbudnih slabih dvajsetih minutah, ko so bili Slovenci nevarni v nasprotnih napadih, so favorizirani gostitelji povsem prevzeli vajeti igre v svoje roke. Čeprav so naši zavestno prepustili pobudo, je bilo očtino, da bo za kaj več treba imeti še več poguma in predvsem več posesti žoge. Prvega jim ob agresivni igri ni manjkalo, drugega in predvsem še več natančnosti pa preveč.