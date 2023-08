Slovenija z Oblakom v vratih nad Severno Irsko in San Marino

Slovenska nogometna reprezentanca začenja priprave na zelo pomembni kvalifikacijski tekmi v boju za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Prvo dejanje je tradicionalno potekalo na Brdu pri Kranju, selektor Matjaž Kek je razkril spisek reprezentantov, na katere bo računal v prihajajočem ciklusu.

Kek je na spisek spet uvrstil Jana Oblaka, ki se je vrnil po poškodbi in brani tudi pri Atleticu. Večjih presenečenj na tokratnem seznamu ni, jedro reprezentance je že nekaj časa enako, je pa Kek zaradi načetega zdravja nekaterih adutov (Janža, Kurtić, ...) razkril, da ima v predpripravi še nekaj nogometašev, ki so pripravljeni, da vskočijo v kader in zakrpajo vrzeli, če bi te nastale.

Slovenija je pred septembrskim delom kvalifikacij v dobrem položaju, nekoliko je vtis pokvaril le poraz s Finsko v Helsinkih, ki pa ne bo odločilen. Slovenci imajo vse v svojih rokah, že tekma s Severno Irsko v Stožicah (7.9., 20.45) pa bo pokazala marsikaj. Tri točke bi bile dragocene, po drugi strani bi poraz močno otežil pot do uvrstitve na EP. Stožice bodo skoraj povsem polne, morda celo razprodane, trenutno je na voljo še 3000 vstopnic.

Nato sledi še gostujoča tekma s San Marinom (10. 9.), kjer bodo štele le tri točke. Nasprotnikov ne gre podcenjevati, a če Slovenija računa na preboj na EP, potem se s San Marinom ne bi smela preveč mučiti.