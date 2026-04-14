  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Slovenkam lekcija na Norveškem, na Ptuju priložnost za revanšo

Slovenska ženska reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila z 0:5 proti Norvežankam. Popravni izpit v soboto.
Galerija
Ženska reprezentanca je doživela boleč poraz na Norveškem. Foto NZS/MPA
Š. R.
14. 4. 2026 | 20:24
14. 4. 2026 | 20:29
1:55
A+A-

Izbranke Saše Kolmana so proti favorizirani Norveški dolgo držale korak, nato pa v zadnji tretjini tekme povsem popustile. Domačinke so povedle globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je po slabem posredovanju slovenske obrambe z bližine zadela Ada Hegerberg, v nadaljevanju pa so mrežo Zale Meršnik zatresle še Julie BlakstadCaroline Graham HansenKarianne Saevik in še drugič Hegerberg. Slovenija je tako po zmagi nad Avstrijo in porazu proti Nemčiji doživela še drugi poraz v kvalifikacijski skupini. 

Savdska Arabija ni takšna, kot je pričakovala, starše je bilo strah

Norveška je vpisala drugo zmago v skupini A4, Slovenijo pa naslednji izziv čaka zelo hitro. Ekipi se bosta znova pomerili že v soboto, 18. aprila, ko bo povratna tekma na Ptuju. V kvalifikacijah za mundial v Braziliji 2027 se neposredno uvrstijo le zmagovalke skupin lige A, vse reprezentance iz te lige, tudi Slovenija, pa imajo zagotovljene dodatne kvalifikacije.  

Izidi:
Norveška - Slovenija 5:0 (1:0)
Nemčija - Avstrija 5:1 (1:0)

Lestvica:

1. Nemčija 3 3 0 0 14:1 9
2. Norveška 3 2 0 1 6:4 6
3. Slovenija 3 1 0 2 1:10 3
4. Avstrija 3 0 0 3 1:7 0

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Angleški derbi

Sloviti rdeči vrag je trenerju priporočil umazano igro

Pred nedeljskim derbijem angleškega nogometnega prvenstva med Manchester Cityjem in Arsenalom je Wayne Ronney svetoval Mikelu Arteti, kako do uspeha
14. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranske nogometašice

Iranske oblasti sprostile premoženje kapetanke nogometne ekipe

V Avstraliji sta ostali le dve iranski nogometašici in že en mesec trenirata s klubom Brisbane Roar.
14. 4. 2026 | 11:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Argentini

Maradona bi bil ponosen na takšno pomoč

V dvorišču hiše, v kateri je nekoč odraščal sloviti nogometaš, so uredili ljudsko kuhinjo.
14. 4. 2026 | 09:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Bijola pohvalili, do Šeška prizanesljivi

V Leedsu ne skrivajo navdušenja ob podvigu na Old Traffordu, pred rdečimi vragi zdaj londonski izziv.
Siniša Uroševič 14. 4. 2026 | 08:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve, da je za položaj lobiral pri Golobovi stranki. O označevanju glasovnic ne ve nič, pravi.
14. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Geopolitika

Za Kitajsko se zapirajo vrata v Evropsko unijo

Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
Zorana Baković 14. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

ženska nogometna reprezentancaZala Meršnikkvalifikacije za SP 2027nogomet

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

V evropskem boju delnice Kopra znova kotirajo visoko

Na Bonifiki je bilo 3:1 za domače, goste pa je v drugem polčasu presekala izključitev Bradleyja M’Bonda. Primorci imajo zdaj pet točk naskoka pred vijoličnimi.
14. 4. 2026 | 20:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Sveta vojna med Belo hišo in Vatikanom

Republikanski prvak Donald Trump svari Leona XIV., naj se ne vmešava v politiko – Papež mu odgovarja, da bo oznanjal, kar se mu zdi prav.
Barbara Kramžar 14. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Koper

Dvigalo na Markovec ima pravnomočno dovoljenje in denar

Dvigalo in hkrati razgledni stolp bi lahko začeli graditi jeseni kljub nasprotovanju civilne iniciative.
Boris Šuligoj 14. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Italija

Donald Trump o Giorgii Meloni: Ni več ista oseba

Italijanska vlada je odstopila od podaljšanja dvostranskega obrambnega sporazuma z Izraelom. Donald Trump ostro nad premierko.
Gašper Završnik 14. 4. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Sveta vojna med Belo hišo in Vatikanom

Republikanski prvak Donald Trump svari Leona XIV., naj se ne vmešava v politiko – Papež mu odgovarja, da bo oznanjal, kar se mu zdi prav.
Barbara Kramžar 14. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Koper

Dvigalo na Markovec ima pravnomočno dovoljenje in denar

Dvigalo in hkrati razgledni stolp bi lahko začeli graditi jeseni kljub nasprotovanju civilne iniciative.
Boris Šuligoj 14. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Italija

Donald Trump o Giorgii Meloni: Ni več ista oseba

Italijanska vlada je odstopila od podaljšanja dvostranskega obrambnega sporazuma z Izraelom. Donald Trump ostro nad premierko.
Gašper Završnik 14. 4. 2026 | 19:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo