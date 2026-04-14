Slovenkam lekcija na Norveškem, na Ptuju priložnost za revanšo

Izbranke Saše Kolmana so proti favorizirani Norveški dolgo držale korak, nato pa v zadnji tretjini tekme povsem popustile. Domačinke so povedle globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je po slabem posredovanju slovenske obrambe z bližine zadela Ada Hegerberg, v nadaljevanju pa so mrežo Zale Meršnik zatresle še Julie Blakstad, Caroline Graham Hansen, Karianne Saevik in še drugič Hegerberg. Slovenija je tako po zmagi nad Avstrijo in porazu proti Nemčiji doživela še drugi poraz v kvalifikacijski skupini.

Norveška je vpisala drugo zmago v skupini A4, Slovenijo pa naslednji izziv čaka zelo hitro. Ekipi se bosta znova pomerili že v soboto, 18. aprila, ko bo povratna tekma na Ptuju. V kvalifikacijah za mundial v Braziliji 2027 se neposredno uvrstijo le zmagovalke skupin lige A, vse reprezentance iz te lige, tudi Slovenija, pa imajo zagotovljene dodatne kvalifikacije.

Izidi:

Norveška - Slovenija 5:0 (1:0)

Nemčija - Avstrija 5:1 (1:0)

Lestvica:

1. Nemčija 3 3 0 0 14:1 9

2. Norveška 3 2 0 1 6:4 6

3. Slovenija 3 1 0 2 1:10 3

4. Avstrija 3 0 0 3 1:7 0