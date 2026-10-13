Slovenke ohranile možnosti za nastop v Braziliji

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2027, potem ko je na povratni tekmi uvodnega kroga v Domžalah premagala Turčijo z 2:0 (0:0; Sternad 83., Kastelec 90.+3). Na petkovi prvi tekmi v Istanbulu je bilo 3:3.

Slovenske nogometašice so izločile Turkinje in si priigrale odločilna obračuna za uvrstitev na mundial, ki bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Njihove naslednje tekmice bodo bržkone Nizozemke, ki so že na prvi tekmi visoko premagale Madžarke z 8:0..

Zdesetkane Slovenke so obetavno začele

Zdesetkane Slovenke so obetavno začele obračun v Domžalah in si v uvodnih petnajstih minutah priigrale dve lepi priložnosti, obakrat je bila v glavni vlogi Maja Strnad. Prvič v šesti minuti, ko je njen strel iz bližine ubranila turška vratarka Gamze Yaman, drugič pa v 15. minuti, ko je po uigrani akciji streljala z glavo, žogo pa je z golove črte izbila Meryem Kucukbirinci.

V prvem delu tekme dokaj defenzivno naravnane Turkinje so se še bolj zaprle, izbranke slovenskega selektorja Saše Kolmana pa do odhoda na veliki odmor niso našle načina, da prelisičijo strnjene obrambe svojih tekmic. V 54. minuti so Slovenke doživele manjši šok. Po prvem kotu Turkinj je španska glavna sodnica Eugenia Gil Soriano zavoljo igre z roko Nine Kajzba v kazenskem prostoru pokazala na 11-metrovko, po posredovanju Vara in ogledu posnetka pa je preklicala svojo odločitev. V nadaljevanju so imele domače nogometašice terensko premoč, a njihova igra ni bila tekoča.

V 61. minuti je strel kapetanke Mateje Zver zletel mimo leve vratnice, enajst minut kasneje pa so gostje blokirale močan strel Kaje Korošec. V 83. minuti so slovenske nogometašice le povedle. Po predložku Sare Agrež z leve strani je Maja Sternad po strelu z glavo premagala slabo postavljeno turško vratarko Gamze Yaman.

V dodatnih kvalifikacijah 32 reprezentanc

V tretji minuti sodnikovega podaljška je po močnem in natančnem strelu z roba kazenskega prostora zadela še rezervistka Mirjam Kastelec in dosegla končni izid v Domžalah.

V dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v prvem delu tekmovanja sodeluje 32 reprezentanc, vseh 16 zmagovalk uvodnega kroga pa bo napredovalo v naslednji krog, ki bo na sporedu med 26. novembrom in 5. decembrom. Po koncu drugega kola a se bo sedem najbolje uvrščenih zmagovalk glede na skupno lestvico evropskih kvalifikacij neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo v Braziliji, osma zmagovalka pa bo nadaljevala v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.