Slovenke po nevihti zaigrale kot strele

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v tretji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025 visoko premagala Latvijo s 6:0 (1:0). Izbranke Saše Kolmana so tako prišle še do tretje zmage v teh kvalifikacijah. Naslednja tekma naše igralke čaka v torek, ko se bodo v Sloki znova pomerile z Latvijkami.

Današnja tekma v Murski Soboti se je zaradi nevihte, močnega deževja in strel odložena začela z zamikom dobre ure. Slovenke so odločno začele, že v tretji minuti je Kaja Eržen zatresla vratnico, takoj zatem je Lara Prašnikar preizkusila latvijsko vratarko Sofijo Nesterovo. Po dobre pol ure so gostiteljice prešle, po kotu z desne strani e bila z glavo natančna Sara Agrež.

Slovenke so v 39. minuti nastreljale novo vratnico, tokrat Prašnikarjeva, Latvijke pa so se v sodnikovem dodatku reševale še z golove črte. V drugem polčasu so Kolmanove varovanke dodobra napolnile mrežo gostujoče vrste. Na 2:0 je povišala Lana Golob, v 70. minuti pa je z glavo zadela Špela Kolbl. Pet minut pozneje je na 4:0 povišala Nina Kajzba.

Le dve minuti zatem je bila za 5:0 s strelom z roba kazenskega prostora natančna Kaja Korošec, končni izid (6:0) pa je ob koncu dvoboja (90.) postavila Prašnikarjeva, ki je po vseh priložnostih le prišla do zadetka.

Prepričljivo na vrhu lestvice

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19 ekip. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske.

Slovenke so kvalifikacije odprle z dvema zmagama. V začetku aprila so najprej na domači zelenici z 2:0 premagale Moldavijo, nato pa so v Skopju s 5:0 odpravile še makedonsko izbrano vrsto.

Druga današnja tekma skupine med Severno Makedonijo in Moldavijo se je končala z neodločenim izidom 1:1. To pomeni da ima Slovenija na vrhu skupine 2 v ligi C po treh zmagah 9 točk. Sledijo Makedonke s štirimi, Latvijke s tremi, Moldavke pa so pri eni točki.