Slovenke ponosne in razočarane ob ognjenem krstu v Stožicah

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Braziliji doživela novi poraz. Ob ognjenem krstu na štadionu v Stožicah je morala pred 3000 gledalci z 0:2 (0:1) priznati premoč favorizirani izbrani vrsti Nemčije.

Gostujočo zasedbo, ki je v prvem medsebojnem dvoboju v teh kvalifikacijah zmagala kar s 5:0, je v 40. minuti popeljala v vodstvo Sarai Linder, branilka Wolfsburga. Na žalost po njenem strelu Lara Prašnikar ni uspela izbiti žoge stran od vrat. Z rezultatom 0:1 se je kmalu zatem razpletel prvi polčas, v katerem so se sicer naše igralke dobro kosale s favoriziranimi tekmicami.

Na igrišču ni manjkalo zanimivih dvobojev. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nemke so imele v drugem delu pobudo, terensko premoč pa je v 50. minuti kronala Shekiera Martinez, ki si kruh služi v Angliji pri klubu West Ham United. Slovenke so se trudile, da bi dosegle vsaj častni zadetek, vendar pa jim tudi tokrat ni bilo usojeno. Resda so dvakrat zatresle gostujočo mrežo, vendar obakrat iz prepovedanega položaja.

Tako je ostalo pri izidu 0:2 in doslej najnižjem porazu v medsebojnih dvobojih. Nemške nogometašice, osemkratne evropske prvakinje, ki se lahko pohvalijo tudi z dvema lovorikama na svetovnih prvenstvih, pa so slavile novo zanesljivo zmago, s katero so le še potrdile končno prvo mesto v skupini A4.

Slovenska ženska reprezentanca se je prvič predstavila v Stožicah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Slovenija – Nemčija 0:2 (0:1) Štadion Stožice, gledalcev 3046, sodnice: Diakow, Baranowska, Bukarowicz (vse Poljska).

Strelki: 0:1 – Linder (40.), 0:2 – Martinez (50.).

Slovenija: Meršnik, Testen, Agrež, Golob, Čonč, Križaj (od 85. Eržen), Zver (od 64. Kajzba), Korošec, Kramžar (od 81. Kastelec), Prašnikar (od 81. Ketiš), Sternad (od 62. Kuštrin).

Nemčija: Mahmutović, Linder, Küver, Minge, Wamser (od 46. Kleinherne), Gräwe, Senss (od 46. Mühlhaus), Martinez (od 74. Nüsken), Bühl (od 46. Cerci), Endemann (od 74. Brand), Kössler. Rumeni kartoni: Kastelec; Gräwe, Wamser.

Izbranke slovenskega selektorja Saše Kolmana so s tremi točkami ostale na zadnjem četrtem mestu – za Nemčijo (16), Norveško (12) in Avstrijo (3). To pomeni, da so naše nogometašice nazadovale v ligo B.