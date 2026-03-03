Za uvod poslastica, selektor: Tudi Nemčijo bomo napadli

Rezultatska krivulja slovenske ženske nogometne reprezentance je v vzponu, v vse bolj uveljavljenih klubih v tujini varovanke Saše Kolmana igrajo pomembno vlogo. Kapetanka Lara Prašnikar se privaja na novo okolje v Utahu v ZDA, še pred novo sezono pa jo čaka prvi del kvalifikacij za preboj na SP 2027 s slovensko izbrano vrsto.

Za uvod se bo Slovenija danes ob 17.45 pomerila z Nemčijo, v Dresdnu je jasno, kdo je v vlogi favorita. Nekdanje svetovne prvakinje so doslej na štirih obračunih prepričljivo premagale Slovenijo in skupaj dosegle kar 27 golov, naše reprezentantke na prvega še čakajo.

V kvalifikacijah Slovenija prvič nastopa v elitni ligi A, kjer bo v skupini igrala še z bolj premagljivima Norveško in Avstrijo, ki v soboto ob 19. uri prihajajo na Bonifiko v Koper.

Manjše zaledje, večje srce

»Nemke so zelo hitre in fizično močne igralke, krasi jih individualna kakovost. Vseh 90 minut bomo morale garati, da ne prejmemo gola in da skušamo tekmo obrniti na našo stran. Nemčija ima veliko zaledje in zato tudi večje število kakovostnih igralk. V primerjavi z Nemčijo smo manjši, a imamo večje srce, zato bomo dale vse od sebe,« prve tekmice opisuje Sara Agrež.

Selektor Saša Kolman želi pogumno igro svojih varovank. Foto Simon Pelko/NZS

Kakovostna razlika se je v zadnjih letih zagotovo zmanjšala, bo pa izbrana vrsta Saše Kolmana tokrat nekoliko oslabljena. Zaradi poškodb manjkajo Špela Kolbl, Sara Gradišek, Sara Makovec, Korina Lara Janež, Naja Poje Mihelič in Melania Pasar, zbolela pa je Tinkara Testen.

Kolman: Ne sme nas biti strah »Predvsem se ne smemo ustrašiti. Ni treba, da že pred tekmo razmišljamo, da so boljše od nas, da nimamo možnosti. Taka mentaliteta na dolgi rok ne pije vode. Želim, da prevzamemo odgovornost, da smo pogumni, da gremo. Če bo pač na drugi strani Nemčija, jih bomo napadli. Koliko nam bo Nemčija dovolila, pa je druga stvar.«

Slovenska izbrana vrsta

Adrijana Mori (1. FFC Turbine Potsdam NEM), Mateja Zver (Ankara BB Fomget TUR), Zala Meršnik (Al Ittihad Club SA), Dominika Čonč (Calcio Como 1907 ITA), Zara Kramžar (Everton FC ANG), Sara Agrež (FC Köln NEM), Sara Ketiš (FC Lumezzane ITA), Lana Golob (Glasgow City F.C.), Kaja Korošec (Paris F.C.), Nina Kajzba (Standard de Liège), Zala Kuštrin (Sturm Graz), Maja Sternad (SV Werder Bremen), Kaja Eržen (Ternana Women), Lara Prašnikar (Utah Royals), Evalina Kos (Lask), Jona Javorič (ŽNK Radomlje), Lea Dolinar (DNŠ Mura), Sara Nemet (DNŠ Mura), Zala Vindišar (DNŠ Mura), Mirjam Kastelec (ŽNK Ljubljana), Iva Kocijan (ŽNK Radomlje)