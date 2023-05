Slovenke zadovoljne z žrebom: tekmice Češka, BiH in Belorusija

Slovenske nogometašice bodo v novoustanovljeni ligi narodov igrale v skupini B 4 s Češko, Bosno in Hercegovino ter Belorusijo, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Slovenija bo tekmovanje začela v ligi B, torej v drugi ravni med skupno 51 reprezentancami. Tekme bodo od septembra do decembra letos.

Jarc: Dobili smo zanimivo skupino

»Dobili smo zanimivo skupino, kjer ima Češka najvišji rating, saj zasedajo 27. mesto na Fifini lestvici. Slovenija, kot druga po moči s Fifine lestvice v tej skupini, napada prvo mesto, kar bo tudi naš osrednji cilj. Poleg Češke sta tu še BiH in Belorusija. Obe ekipi poznamo, prijateljskih tekem ni več. Zadeva je popolnoma jasna, vsaka tekma ima svoj naboj. Na vsaki tekmi so možne tri točke, kar nas najbolj zanima. Verjamem pa, da bo tekma z BiH imela še dodaten naboj, gre za reprezentanco iz naše soseščine, naše regije,« je po žrebu povedal selektor reprezentance Borut Jarc.

Sara Agrež and Dominika Čonč. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Mateja Zver, kapetanka ekipe, je ocenila, da je skupina kar zahtevna. »V preteklosti smo že igrale proti tem reprezentancam. Moramo se zelo dobro pripraviti na vsako tekmo, ker vemo, kako kakovostne so. Vsako tekmo moramo biti stoodstotno osredotočene, agresivne, taktično disciplinirane. Z garanjem do zadnje minute moramo slediti zastavljenemu cilju, ki smo si ga zadale. Že zdaj pa seveda pozivam navijače, da nas bodo na vsaki tekmi v velikem številu na tribunah vzpodbujali in nam dajali dodatno motivacijo in energijo, ki jo bomo zelo potrebovale.«

»Zavedamo se naše moči in merimo na vrh«

Članica reprezentance Dominika Čonč pa je menila, da je bil žreb dober. »Češka je sicer zelo dobra reprezentanca, vendar pa tako kot za nas ni lahkih tekem proti na papirju lažjim nasprotnikom, tako smo sedaj vedno znova dokazale, da se lahko uspešno kosamo z vsakim. Vse tekme bodo zahtevne, vendar se zavedamo naše moči in merimo na vrh.«

Tekme 1. kola bodo med 20. in 23. septembrom, 2. kola med 23. in 26. septembrom, 3. kola med 25. in 28. oktobrom, 4. kola med 28 in 31. oktobrom, 5. kola med 29. novembrom in 2. decembrom, 6. kola pa med 2. in 5. decembrom.

Mateja Zver med lansko tekmo s Francijo. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Tako kot v moški izvedbi tekmovanja so bile reprezentance razdeljene v lige glede na uvrstitev na Uefini lestvici po koncu skupinskega dela evropskih kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Slovenija je na tej lestvici zasedla 23. mesto. Države so bile razdeljene v tri lige, A, B in C. V ligi A bo sodelovalo 16 reprezentanc v štirih skupinah. Enaka razdelitev je tudi v ligi B. Liga C bo s štirimi skupinami s po štirimi ekipami ter eno s tremi.

Štirje zmagovalci skupin lige A bodo nastopili v finalu lige narodov, oba finalista se bosta uvrstila tudi na olimpijske igre 2024 v Franciji. Prvaki posameznih lig, torej B in C, bodo napredovali rang višje, ligo nižje pa se bodo selile četrtouvrščeni ekipi lig A in B ter najnižje tretjeuvrščena ekipa lige B. Moško izvedbo lige narodov so prvič izvedli 2018 z namenom, da bi namesto mednarodnih prijateljskih tekem zagotovila bolj smiselne in konkurenčne tekme. Takšen je namen tudi v ženski različici.