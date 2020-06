Slovenska liga gre naprej brez okuženih

Ljubljana - Na testiranju članov nogometnih klubov prve lige Telekom Slovenije, ki je bilo v sredo 3. junija, so bili vsi testi na covid-19 negativni, je sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS). Prvenstvo se bo s prvima tekmama 26. kola nadaljevalo v petek, 5. junija.



Nogometaši, člani klubov in sodniki so v sredo opravili testiranje na novi koronavirus. Vsi testi pa so bili negativni, kar posledično pomeni, da so po navedbah NZS zdaj izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje državnega prvenstva.

Iz NZS so sporočili, da novih testiranj do konca prvenstva predvidoma ne bo, so pa možna, »v kolikor bi se epidemiološka slika v Sloveniji spremenila«.



»Če bi se v času prvenstva pojavil sum na okužbo s covidom-19, bodo odgovorne klubske službe sprejele potrebne dodatne ukrepe za ugotovitev in morebitno zajezitev okužbe,« je še sporočila NZS, ki je pokrila stroške testiranj vseh desetih klubov.



Po navedbah krovne nogometne zveze pri nas je bilo testiranih predvidoma med 30 in 35 članov vsakega izmed prvoligašev, med katere spadajo igralci s pravico nastopa na tekmah prve lige ter tudi klubsko osebje.



V Ljubljanskem območju so testirali člane Olimpije, Brava, Domžal, Tabora Sežane in Triglava. V Mariboru pa člane Maribora, Aluminija, Celja, Mure ter Rudarja iz Velenja.



Nogometaši vodilnega moštva lige, Olimpije so po navedbah iz kluba teste opravili z odvzemom brisov iz avtomobilov, podobno je bilo tudi pri drugih klubih.



Državno prvenstvo se bo nadaljevalo v petek s tekmami 26. kolaa, ko bosta na sporedu obračuna med Aluminijem in Muro ter Celjem in Rudarjem.



Na lestvici vodi Olimpija s 50 točkami. Pet točk zaostajata Celje in Aluminij, sedem Maribor. Peta je Mura z 38 točkami. Sledijo Tabor, Bravo in Triglav. Na dnu lestvice pa je Rudar s 16 točkami zaostanka za devetimi Domžalami.