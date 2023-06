Slovenska liga je ostala brez slovenskega šampionskega trenerja

V nadaljevanju preberite:

V 1. SNL v prihodnji sezoni ne bo več nobenega trenerja, ki je osvojil naslov prvaka v Sloveniji. S slovesom Tabora od 1. SNL se je poslovil tudi Dušan Kosić. V novi sezoni bosta trenerja le še dva, ki sta v Sloveniji osvojila lovoriko, in sicer pokalno. To sta Simon Rožman in Zoran Zeljković. Kosić je bil državni prvak s Celjani, s Sežančani pa je kljub izpadu negoval boljši nogomet, kot nekateri drugi kolegi, a v okolju z najmanj denarnimi zmožnostmi. Kosićevo umik med trenerje na čakanju po malem razgalja trenerski nered, ki vlada v 1. SNL. Od prihoda Milana Mandarića, ki je pomenil tudi vrnitev Olimpije na vrh, je naslove osvojilo sedem trenerjev. Kdo so šampioni?