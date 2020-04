Slovenska nogometna igrišča naj bi oživela konec maja

Ljubljana – Nogometna zveza Slovenije je na današnji video konferenci predstavila klubom scenarije za nadaljevanje prvenstva. Možnost organizacije tekem bo odvisna od ukrepov države, ki za zdaj še omejujejo športne dogodke. Če bodo razmere dovoljevale, da vlada omili ali sprosti ukrepe, bi se lahko državno prvenstvo nadaljevalo predvidoma konec maja.



Teoretično bi bil lahko prvi možni termin 23. maj, čeprav je bolj verjetno, da se bo SNL nadaljevala 30. maja ali najpozneje 6. junija in se predvidoma končala pred 25. julijem. NZS je predstavila še predlog, da bi v okviru istih terminov končali tudi pokalno tekmovanje, ki bi ga odigrali po skrajšanem programu, z eno tekmo v polfinalu in finalom. Vse tekme bi lahko priredili na nevtralnem igrišču, v vsakem primeru pa za zaprtimi vrati oziroma brez gledalcev.

Navodila za varno vadbo

Za NZS je poglavitnega pomena zaščita zdravja nogometašev in vseh udeležencev nogometnih tekem in treningov. Zato je v sodelovanju z zdravstveno komisijo za primer sprostitve ukrepov pripravila navodila za varno vadbo, ki naj bi bistveno zmanjšala možnost okužbe.



Prav zaradi zaščite akterjev je izvršni odbor NZS danes sprejel odločitev o zaključku tekmovanj na mladinski in amaterski ravni. Tako so se z 12. marcem že končala tekmovanja v obeh 3. SNL (vzhod in zahod), prvi in drugi mladinski in kadetski ligi, ligi U-15 za dečke, dekliških kategorijah U-17, U-15 in U-13, ter vsa tekmovanja v futsalu.



Končala sta tudi ženski pokal Slovenije in mladinski pokal Slovenije. O načinu sestave lig za naslednjo sezono bodo odločali organi NZS. Zaradi vpliva covida-19 je izvršni odbor NZS sprejel še sklep o podaljšanju licenčnih rokov za en mesec, z zaključkom do 30. junija 2020.