Olimpija po novi poti: slovenske fante bo iskal nemški Turek

V 1. SNL sta odprti le še dve fronti: bitka za Evropo in za obstanek. Mariborske in koprske sanje o bitki za prvaka so se razblinile v Celju, Olimpijine o uvrstitvi v kvalifikacije za konferenčno ligo so še žive. V zaključni del sezone bodo zeleno-beli šli s prvo okrepitvijo v strokovnem delu moštva. Po slovesu športnega direktorja Gorana Boromise bo vajeti glavnega kadrovika, ob blagoslovu predsednika Adama Deliusa in direktorja Igorja Barišića, opravljal nemški Turek Nedžat Aygün. Prva in nadvse vznemirlijva tekma 29. kroga pa bo že danes v Ajdovščini: Primorje bije bitko za obstanek, Koper za Evropo.

Minuli konec tedna in rezultatsko neuspešen za največja slovenska kluba je sprožil domino efekt – v vijoličnem taboru so temelje zamajale govorice o tem, da naj bi prvi glavni plačnik Adžun Ilidžali po vsega dveh neuspešnih letih končal svoje mariborsko poglavje, v zeleno-belem so bili konkretni in se razšli z Boromiso, ki ga je »odstavila« selekcijska in tekmovalna polomija v tej sezoni. Ilidžali je zanikal prodajo večinskega upravljavskega deleža in namignil na novo prevetritev moštva, Delius pa se je za pomoč obrnil na nemško kadrovsko tržišče.