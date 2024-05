Slovenske nogometaše na Brdu obiskala tudi predsednica države

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v protokolarnem objektu Grad Brdo na Brdu pri Kranju priredila sprejem za člane in strokovno vodstvo moške nogometne reprezentance pred njihovim odhodom na evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji. Napovedala je, da bo tudi sama stiskala pesti za slovenske nogometaše. Ti so jo pričakali v bistveno bolj slovesni opravi, kakor smo jih sicer navajeni s fotografij z igrišč.

»Z največjim veseljem, ponosom in spoštovanjem sem danes tu na Brdu pri Kranju sprejela fante, nogometno reprezentanco Slovenije, da jo pospremimo na Euro 2024,« je uvodoma dejala predsednica države.

O visokih pričakovanjih slovenske reprezentance, ki meri na izločilne boje, ne gre dvomiti. »Zagotovo se bomo veselili, ko bodo uspehi, in bomo žalostni, ko jih ne bo, ampak naši fantje bodo potrebovali pomoč ravno takrat, ko ne bo vse tako, kot bi si želeli. Zato res upam, da bomo s fanti stali vsak trenutek na tem prvenstvu,« je dejala predsednica. »Iskreno si seveda želim čim bolj hitre noge in dobrih tekem, prepričana sem, da nam bodo dali veliko užitka,« je nadaljevala.

V veliko čast in zadovoljstvo nam je, da smo s svojim rezultatom 'sprovocirali' tale sprejem,« je dejal slovenski selektor. FOTO: Črt Piksi/Delo

Po uradnem delu sprejema je navzoče nagovoril selektor moške nogometne reprezentance Matjaž Kek, ki se je najprej v imenu igralcev, strokovnega štaba in vseh na nogometni zvezi zahvalil predsednici republike in njenemu kabinetu. »V veliko čast in zadovoljstvo nam je, da smo s svojim rezultatom 'sprovocirali' tale sprejem,« je bil hudomušne volje slovenski selektor. »Res ogromno energije bo potrebne za to evropsko prvenstvo, jaz se pa izredno veselim, ko bomo s fanti videli predsednico v dresu na Bayern Areni,« je sklenil slovenski selektor.

Slovenska nogometna reprezentanca se je v sredo zbrala na Brdu pri Kranju na pripravah na evropsko prvenstvo v Nemčiji, ki bo od 14. junija do 14. julija. Prva tekma za Slovenijo bo 16. junija v Stuttgartu proti Danski, naslednja 20. junija v Münchnu proti Srbiji, skupinski del pa se bo končal 25. junija v Kölnu proti Angliji.

Predsednica Slovenije si bo eno tekmo ogledala na prizorišču v Nemčiji, preostale pa bo spremljala doma pred televizorjem. FOTO: Črt Piksi/Delo

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek opravila nova dva treninga pred pripravljalnima tekmama z Armenijo in Bolgarijo, ki bosta 4. in 8. junija v Stožicah. Reprezentanti se v prvem delu priprav na evropsko prvenstvo posvečajo predvsem fizični pripravljenosti, ki bo po mnenju selektorja eden pomembnejših vidikov za uspešno nastopanje v Nemčiji.

Uvodni trening v Nacionalnem nogometnem centru Brdo si je v sredo od blizu ogledal predsednik vlade Robert Golob, ki je reprezentanci zaželel srečo na velikem tekmovanju v Nemčiji.

Predsednik vlade je ob obisku poudaril pomen povezovanja gospodarstva, turizma in športa ter napovedal poslovno-investicijski kongres InvestConnect v Münchnu v soorganizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija, ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Nogometne zveze Slovenije.