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Nogomet

Slovenski sodnik ni mogel zadržati solz: čaka ga največja tekma kariere (VIDEO)

Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala med Španijo in Argentino.
Slovensko sodniško ekipo v nedeljo čaka največja tekma kariere. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Galerija
Slovensko sodniško ekipo v nedeljo čaka največja tekma kariere. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
B. P., STA
17. 7. 2026 | 09:15
3:41
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Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino v East Rutherfordu. Odločitev je sporočila Fifa, za 46-letnega Mariborčana pa bo to prvi finale mundiala v sodniški karieri in največja tekma na njegovi dosedanji poti.

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Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale je Vinčiću sporočil vodja sodnikov Fife, Italijan Pierluigi Collina.

»Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. Prepričan sem, da se vsi strinjate z mano. To je nekaj res velikega, kakor tudi to, da bo glavni sodnik Slavko,« je na sestanku sodnikov pred sklepnim dejanjem SP Vinčića za glavnega sodnika finala imenoval Collina.

Odločitev o imenovanju za glavnega sodnika finala je Vinčiću sporočil legendarni sodnik Pierluigi Collina. FOTO: Justin Setterfield/AFP
Odločitev o imenovanju za glavnega sodnika finala je Vinčiću sporočil legendarni sodnik Pierluigi Collina. FOTO: Justin Setterfield/AFP

Slovenca so ob novici najprej oblile solze. »Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast,« je v odzivu za Fifo dejal Vinčić.

»To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že ob začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen tako nase kot na svojo ekipo,« je dodal.

Zgodovinsko priznanje za slovensko sojenje

Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adham Makhadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega nogometnega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in slovensko sodniško organizacijo.

»Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in potrudili se bomo po najboljših močeh,« je dejal Vinčić.

Ob tem se je zahvalil tudi svojima pomočnikoma Klančniku in Kovačiču.

»Pri sojenju gre za timsko delo in brez Andraža in Tomaža to ne bi bilo mogoče. Zelo sem srečen, da ju imam ob sebi že vso svojo kariero,« je poudaril.

Četrta tekma na turnirju

Za Vinčića bo finale četrta tekma na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Pred tem je sodil tekmi Brazilija – Maroko in Jordanija – Alžirija v skupinskem delu ter obračun Mehika – Ekvador v šestnajstini finala.

Največja tekma njegove sodniške kariere doslej je bil finale lige prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund, ki ga je na Wembleyju z 2:0 dobil španski velikan.

Vinčić je na tem svetovnem prvenstvu nazadnje vodil tekmo šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
Vinčić je na tem svetovnem prvenstvu nazadnje vodil tekmo šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Ni nenavadno, da finale svetovnega prvenstva med evropsko in južnoameriško reprezentanco vodi evropski sodnik. Finalno tekmo pred štirimi leti v Katarju, na kateri je Argentina premagala Francijo, je sodil Poljak Szymon Marciniak.

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Fifa je objavila tudi sodniško ekipo za tekmo za tretje mesto med Francijo in Anglijo, ki bo na sporedu v soboto ob 23. uri. Vodil jo bo venezuelski sodnik Jesus Valenzuela, pomagala mu bosta Jorge Urrego in Tulio Moreno, četrti sodnik pa bo Maročan Jalal Jayed.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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