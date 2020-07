Slovenski as ne igra zaradi osebnih težav

Ljubljana - Ko omenjamo Atlanto ... no, spet se nam je primerilo, da smo se zatipkali in v tekst spisali ameriško mesto, prireditelja poletnih olimpijskih iger leta 1996. Kajti tema je namreč Atalanta Bergamasca Calcio, klub, ki na krilih Josipa Iličića v zadnjih sezonah piše mitološko nogometno pravljico.V poduk, klub so leta 1907 ustanovili švicarski študenti na izobraževanju v Italiji, ime Atalanta je znano iz grške mitologije. Je devica, ki se noče poročiti, v stalnem oprezanju za lovskim plenom, ljubil jo je junak Meleager. Odrasla je v divjini, postala neizprosna lovka, bila je nenehno srečna. K devištvu se je ...