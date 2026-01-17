Slovenski as sredi bitke za Manchester

Na Otoku, kjer ponosno razpredajo o zibelki čudovite nogometne igre, obstaja nekaj »večnih derbijev«, primat prepričljivo pripada veliki bitki na Škotskem med Celticom in Glasgow Rangers. Kluba sta namreč zbrala izjemnih 447 medsebojnih tekem. Četudi manchestrski dvoboj Cityja in Uniteda še zdaleč nima takšne bilance, tudi njunih 197 tekem razkriva veličastno nogometno zgodovino. In danes bo prvič del te tudi naš reprezentančni dragulj Benjamin Šeško.

Radečan je okusil žaromete evropskih predstav že v Salzburgu, nato še bolj opazno v Leipzigu, kjer se je obenem spoznaval tudi z mikavnostjo tekem v razprodanih arenah bundeslige, toda to, kar po klubski plati doživlja v zadnjih mesecih, mu ponuja nove razsežnosti. Igra pač v najbogatejši in globalno najbolj spremljani nogometni ligi, povrh je član kultnega Manchester Uniteda, enega najbolj priljubljenih klubov na vse celinah zemeljske oble. In četudi »rdeči vragi« zadnja leta na igrišču še zdaleč ne dosegajo ravni svojih dnevov ponosa in slave, bodisi iz obdobja Bobbyja Charltona bodisi za mlajše navijače neprekosljivih dni Davida Beckhama, Ryana Giggsa in Cristiana Ronalda, je njihov dres posebna zgodba. Kdor ga nosi na igrišču, mu pripada posebno poglavje v pisani nogometni zgodovini nekdanjih klubskih prvakov stare celine.