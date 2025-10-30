Slovenski bombarder bo hitro pozabil slab večer

V tej sezoni najučinkovitejši napadalec med slovenskimi reprezentanti Žan Vipotnik je minuli konec tedna zasijal z dvema goloma proti Norwichu pri zmagi z 2:1, s čimer je že pri šestih v »chamiponship«, toda v sinočnjem dvoboju ligaškega pokala (Carabeo cup) proti velikanu Manchester Cityju mu je trener Alan Sheehan namenil le dobre pol ure. Swansea je odlično odprl tekmo pred 20.490 navijači proti zvezdniškemu Cityju in z golom Portugalca Goncala Franca (12.) prišel v vodstvo. Evropski prvaki iz leta 2023 so izenačili še pred odmorom, strelec je bil Jeremy Doku (39.).

Moštvo trenerja Pepa Guardiole je »stopilo na plin« v drugem polčasu in po vstopu v igro v 59. minuti 23-letnega Konjičana. V 77. minuti je za goste najprej zadel Omar Marmoush, v 93. minuti pa je zmago potrdil Rayan Cherki.

V osmini finala ligaškegapokala je najbolj doemvbal vnovičen poraz Liverpoola. Na Anfieldu ga je zanesljivo s 3:0 ugnal Crystal Palace. Od velikih klubov je izpadel tudi Tottenham po porazu proti Newcastlu. Grimsby, ki je senzacionalno izločil Manchester United z Benjaminom Šeškom, je bil doma povsem nemočen proti Brentfordu. Enajstouvrščeno moštvo premier league je četrtoligašu nasulo pet golov.

Za Swansea je sicer v ospredju prvenstvo, v katerem je s 16 točkami na 13. mestu. V soboto bo v 13. kolu gostoval pri Charltonu.