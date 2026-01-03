Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

V angleški premier ligi so na sporedu dvoboji 20. kola. Vrhunec za slovenske navijače bo obračun med Leedsom in Manchester Unitedom, ki se v nedeljo ob 13.30 začenja na Elland Roadu. Na štadion, ki je zadnjih šest mesecev dom Korošca Jake Bijola, novega stebra domače obrambe, prihaja tekmec, ki ima z Leedsom prav poseben odnos.

V goste prihaja morda največji klub v zgodovini Anglije, rdeči vragi iz Manchestra. Pod velikim drobnogledom bo Benjamin Šeško, ki po poškodbi še ni zadel, čeprav je bil tako proti Newcastlu kot proti Wolverhamptonu zelo nevaren. Je pod vse večjim pritiskom, saj počasi potrpljenje izgubljajo tudi domači navijači.

Rivalstvo med Leedsom in Manchester Unitedom, znano tudi kot »rivalstvo belih in rdečih rož«, je eno najbolj intenzivnih na Otoku. Izvira iz več stoletnega sovraštva med zgodovinskima grofijama Yorkshire in Lancashire in čeprav sta kluba doma več kot 60 kilometrov narazen, se je rivalstvo preneslo tudi nanju. Tekme med kluboma so vselej ostre in zelo čustveno obarvane, včasih pa se ob neljubih dogodkih in kontroverznih sodniških odločitvah sovražnost razvije tudi v resne fizične spopade.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško sta oba odlična v skokih, saj sta vendarle Slovenca. Prav lahko bi se zgodilo, da se bosta jutri srečala v kakšnem zračnem dvoboju. FOTO: Phil Noble/Reuters

Obenem sta si kluba v preteklosti izmenjala tudi nekaj zvezdnikov, leta 1992 je po sporu z vodstvom Leedsa legendarni Eric Cantona prestopil prav v United, kjer je pozneje pustil velik pečat.

V Manchester Unitedu še vedno veliko kadrovskih težav

Trener gostov Ruben Amorim ne bo mogel računati na veliko igralcev. Zaradi poškodb manjkajo Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Harry Maguire in Matthijs de Ligt, na afriškem pokalu narodov pa barve reprezentanc branijo Bryan Mbeumo, Amad Diallo in Noussair Mazraoui.

Daniel Farke je po zahtevnem začetku sezone ujel dobro formo. Leeds je že šest tekem zapored neporažen. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Z vzdušjem se bodo igralci morali spopasti. Gre za tekmo v sovražnem okolju, vendar morajo biti pripravljeni in morajo to tudi izkusiti. A težko bo za vsakega igralca, tudi za tiste z veliko izkušnjami,« dodaja Amorim. Tudi pri Leedsu imajo nekaj, a občutno manj težav z odsotnimi nogometaši. Proti Sunderlandu se je prejšnji teden poškodoval Joe Rodon, zaradi kartonov pa bo manjkal tudi kapetan belih Ethan Ampadu. Vseeno so vknjižili šest tekem brez poraza, pa so v tem obdobju kar dvakrat igrali proti Liverpoolu in enkrat proti Chelseaju, ko je ob zmagi zadel tudi Bijol.

Trener Leedsa Daniel Farke je pred dvobojem pozitivno nastrojen. »Trenutno je zaradi težav s poškodbami težko, a vedno smo poskušali napadati tudi v trenutkih, ko statistika ni bila na naši strani. Upam, da se manjkajoči igralci hitro vrnejo. V nedeljo nas čaka zelo hiter začetek, tekma bo praktično tik po zajtrku.«

Leeds je na lestvici premier league varno nad cono izpada, na 16. mestu ima 21 točk. Poraza ne pozna že šest tekem, nazadnje ni prejel gola pri Liverpoolu. Na drugi strani se Manchester United bori za mesta, ki vodijo v Evropo. Trenutno je s tridesetimi točkami na šestem mestu.