Slovenski ljubitelj stav do 5000 evrov s pomočjo Riere in Oblaka

Svet športnih stav je vnovič postregel z visokimi dobički športnih poznavalcev. V minulem tednu dni so se na najbolj donosnih stavnih listkih najpogosteje pojavile nogometne tekme, vsi trije najbolj donosni listki pa so prvič letos vsebovali zgolj nogometne tekme.

Najvišji dobitek je prejel uporabnik, ki je stavil na šest nogometnih tekem, in sicer na nemško, italijansko in špansko prvo ligo. Vplačal je 45,45 evra in ob kvoti 107,53 prejel bruto znesek 5180,47 evra. Najprej je stavil na tekmo med ekipama Eintracht Frankfurt, ki jo vodi bivši trener Celja Albert Riera, in Borussio Mönchengladbach. Frankfurt je z Riero na čelu gladko zmagal s 3:0 in uporabnik je bil eno tekmo bližje dobitku. Slabše se je zanj začela tekma med Interjem in Juventusom – stavil je na Inter –, saj si je Andrea Cambiaso že v 17. minuti zabil avtogol. Juventus je nato po vprašljivem drugem rumenem kartonu Pierra Kabuluja igral z igralcem manj.

Dobitek minulega tedna. FOTO: Delo

Vodja sodnikov prve italijanske lige se je za rumeni karton že opravičil in priznal, da je bila odločitev sodnika Federica La Penna očitna napaka. A igralcem Juventusa prepozno opravičilo ne pomeni nič, saj so jim ob igri z igralcem manj na koncu pošle moči, kar je izkoristil Piotr Zielinski, ki je v 90. minuti zatresel mrežo Juventusa in Interju zagotovil zmago s 3:2. Obenem je Real doma s 4:1 brez težav odpravil Real Sociedad in uporabnik si je priigral pet tisočakov.

Listek z drugim najvišjim dobitkom je vseboval sedem tekem. Med drugim je srečnež stavil na Jako Bijola in njegov Leeds, ki je z izidom 2:2 iztržil točko na gostovanju pri Chelseaju. Ob vplačilu 45,45 evra mu je dobitni listek nanesel bruto znesek 3640,09 evra.

Ugandski in ženski nogomet skupaj z Janom Oblakom

Tretji najvišji dobitek preteklega tedna je prinesel na prvi pogled enostaven listek z zgolj štirimi nogometnimi tekmami. Uporabnik pa je ubral redko uporabljeno taktiko in pravilno napovedal izide vseh štirih tekem ter si s tem priigral dobre tri tisočake.

Čeprav se ni znašel med tremi najbolj donosnimi, je vredno omeniti stavni listek drznega uporabnika, ki je stavil na ugandsko, kuvajtsko in savdskoarabsko nogometno ligo, na osmino finala ženske nogometne lige prvakov ter na obračun Atletica Jana Oblaka in Barcelone. Ob visokih kvotah posameznih stav je vplačal zgolj 1,82 evra, pravilno napovedal vse izide in prejel bruto 3100,43 evra. Ob tem je VIP bonus, do katerega so upravičeni registrirani igralci, ki stavo vplačajo prek svojega igralnega računa, znašal 304,56 evra.

Možnosti za zaslužek ponujajo tudi olimpijske igre, kjer lahko uporabniki stavijo na različne športe od hokeja in biatlona do smučarskih skokov ter veleslaloma.