Slovenski nogometaš kršil stavniška pravila in prejel hudo kazen

Športna kariera slovenskega nogometaša in člana moštva Kalcer Radomlje Dejana Vokića je dobila pričakovan epilog tudi na slovenskih tleh. Potem ko so italijanski preiskovalci odkrili, da je med 8. januarjem in 2. avgustom leta 2023 prek svojega računa pri stavnici Eurobet oddal kar 304 stave na izide tekem v organizaciji Nogometne zveze Italije (FIGC, Serie A), UEFA in FIFA, s čimer je – ne glede na to, ali igralec sodeluje na teh tekmah ali ne – kršil pravila italijanske in mednarodne nogometne zveze, je Vokić prejel hudo kazen. FIGC je 29-letnega Bohinjca zaradi nepravilnosti pri igranju športnih stav kaznovala s 3 leta in 30 dnevno prepovedjo igranja nogometa. Sprva je veljala le na Apeninskem polotoku, a se je zdaj prepoved razširila tudi zunaj italijanskih meja in v tekmovanjih pod okriljem UEFA in FIFA. Vokića je Nogometna zveza Slovenije uvrstila na seznam kaznovanih igralcev za prvo ligaško dejanje leta 2025 z jasnim dodatkom – da ima prepoved igranja do 20. septembra leta 2028. Vokić, ki je v Sloveniji igral tudi za Triglav in Maribor, v Italiji pa za Pordenone in Benevento, je v jesenskem delu prvenstva igral 16 tekem in dosegel gol.