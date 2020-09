Slovenski nogometaši nad Italijane z dvema napadalcema

Manjkajo Mlakar, Bijol in Petrović

Primož Gliha uspešno vodi slovensko reprezentanco do 21 let.

FOTO: Tadej Regent



Ključen bo dober skok

Tekma vprašljiva zaradi novega primera koronavirusa

Kot poročajo italijanski mediji, je tekma pod vprašajem, potem ko je bil v italijanskem taboru na novi koronavirus pozitiven še drugi igralec. Eden je bil že ob začetku priprav v Lignanu. Pozitiven je bil igralec, ki je bil na testiranju 30. avgusta še negativen. Po protokolu je morala cela ekipa v karanteno v hotel, kjer čaka na nadaljnja testiranja. Igralec naj ne bi kazal simptomov bolezni, kot pa pišejo v Italiji, je tekma s slovenskimi upi pod velikim vprašajem.

Danes popoldne bo v Lignanu oživela tudi mlada slovenska nogometna reprezentanca (U-21). Slovenci bodo gostovali pri Italijanih in tako sprejeli nov zahteven izziv v pripravah na evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto pri nas in na Madžarskem.»Vsi smo komaj čakali na zbor, deset mesecev od zadnje tekme je vendarle dolgo obdobje. Čaka nas trdo delo, saj lahko le z garaškim pristopom in načrtnim treningom nadomestimo kakovostni zaostanek za najboljšimi v Evropi, ki premorejo največ talentiranih igralcev,« je prepričan slovenski selektorNekdaj odlični napadalec nenehno ohranja visoko pripravljenost fantov, med katerimi tokrat ni poškodovanegainpa sta si prislužila klic selektorja ekipe A»Fantom vseskozi govorim, naj tekmo z Italijo obravnavajo kot privilegij, kot je privilegij tudi to, da bomo igrali na euru 2021, za kar smo lahko zaslužni predvsem Uefi. V naši ekipi nihče ne izstopa, nimamo igralca, ki bi nam prinesel euro sam, zato bo v ospredju kolektivni pristop, kar pa – normalno – pogosto ne ustreza nekaterim menedžerjem,« je razmišljal Gliha, ko smo ga ujeli med zadnjim treningom v Novi Gorici, kjer začasno domuje slovenska odprava. Gliha premore dovolj izkušenj, da zna dobro igrati na pozitiven rezultat, ki dandanes edini šteje nekaj več. Večja posest žoge je zaman, če je igralci na igrišču ne nadgradijo z učinkovito igro in golom v mreži tekmeca.»V tekmi z Italijo bomo poskušali uveljaviti naš dober skok, ta prvina je namreč v dvobojih z močnejšimi in favoriziranimi tekmeci glavno orožje v lovu na pozitiven rezultat,« je razkril del taktike Gliha, ki želi vcepiti v miselnost fantov garaški, ponižen in maksimalno zbran pristop že na treningih, nato pa vse skupaj ponoviti proti Italijanom.Gliha ne bo spreminjal koncepta in modela igre, ki mu je v zadnjem obdobju prinesel neverjeten niz pozitivnih rezultatov tudi v tekmah z najmočnejšimi na stari celini. Zadnje pripravljalno srečanje so Slovenci igrali sredi novembra, ko dvoboj s Portugalsko ni ponudil golov. Pred tem so mladi Glihovi upi premagali Madžarsko, Švico in Gruzijo, remizirali pa tudi z močnima Anglijo in Francijo.Proti Italiji bo Gliha poslal v ogenj kar dva napadalca v njegovi standardni postavitvi.Vekić; Zaletel, Gorenc, Brekalo; Karić, Gnezda Čerin, Rogelj, Horvat, Stojinović; Štor, Celar. J. S.