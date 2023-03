Slovenski nogometaši trepetali vse do zadnjega

Slovenska nogometna reprezentanca je odigrala prvo tekmo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. V uvodnem dvoboju je gostovala pri izbrani vrsti Kazahstana v Astani in po hudem boju vendarle slavila zmago z 2:1 (0:1).

Varovanci Matjaža Keka tekme niso začeli najbolje. Gostitelji so namreč prvi polčas dobili z 1:0. Kazahstance je v 24. minuti popeljal v vodstvo Maksim Samorodov, ki je po lepi podaji Jana Vorogovskega matiral našega vratarja Jana Oblaka. Potem ko je bil v kazenskem prostoru povsem neoviran, je z glavo poslal žogo od prečke v gol in poskrbel za veliko navdušenje na tribunah arene Astana. Tako je postavil tudi izid prvega dela.

Drugi polčas se je začel povsem po slovenskem okusu. Adam Gnezda Čerin je v 47. minuti izvajal kot, David Brekalo, ki je v peti minuti zamenjal poškodovanega Miho Blažiča, pa je žogo z glavo preusmeril v domačo mrežo in tako poravnal rezultat na 1:1.

Slovenski nogometaši so se presenetljivo zelo mučili s Kazahstanci. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

V nadaljevanju so imeli naši nogometaši pobudo, po enem od napadov pa se je med strelce vpisal še Žan Vipotnik, ki je imenitno izkoristil podajo Petra Stojanovića in s svojim prvim reprezentančnim zadetkom v 78. minuti pristreljal Sloveniji vodstvo z 2:1. Kazahstanci so v zadnjih minutah poskušali vse, da bi (vsaj) izenačili, toda Oblak je bil vselej na pravem mestu.

Slovenci so se na koncu veselili zelo pomembne zmage, s katero so vknjižili dragocene tri točke v kvalifikacijah za euro 2024. »Najpomembneje je, da smo osvojili tri točke, s katerimi smo naredili tri korake naprej. A se strinjam, da se v prvem polčasu nismo najbolj odzvali,« je po tekmi povedal Kek in z zadovoljstvom ugotavljal, da ima na voljo dolgo klop. Naslednji dvoboj bodo naši nogometaši odigrali v nedeljo (18.00), ko se bodo v Stožicah pomerili z avtsajderji iz San Marina.

V današnjih večernih tekmah skupine H bo Danska gostila Finsko, San Marino pa Severno Irsko.