Slovenski pokalni prvaki so tudi v Evropi z drugega planeta

Evropska pot Celja je v konferenčni ligi dobila novo čudovito poglavje. Po hudi bitki in hoji po robu je po velikem preobratu z 2:1 padla Legia. S tretjo zaporedno zmago, najtežjo doslej in stoodstotnim izkupičkom je slovenski pokalni prvak najmanj ujel kvalifikacije za osmino finala, zelo blizu je tudi neposredno napredovanje med 16 najboljših. Celje je na lestvici KL med klubi s tremi zmagami na drugem mestu, za turškim Samsunsporom in pred nemškim Mainzem. Celjani bodo v naslednji tekmi, 27. t. m., gostovali na Češkem v Olomoucu. A najtežja bitka jih čaka že v nedeljo, prvenstvena proti Bravu.

Na stadionu Z'dežele je več kot 8000 navijačev, od tega približno 1300 gostujočih, do zadnje sekunde stalo na nogah. Razplet je bil za Celjane srečen, do izjemnih tekmecev, že dolgo ne tako kakovostno pripravljenih na celjski slog igre in tri četrt tekme popolnih vladarjev dvoboja, pa krut. A Celjani niso bili tako slabi, drugačni, kot so sicer, le tekmec je bil odličen.

»Legia ima močne igralce, hitre, na trenutke smo trpeli, a so tudi oni. Verjeli smo, pokazali pogum proti dobri ekipi. Imamo devet točk od devetih možnih, zabijamo gole, igramo dobro, to so dejstva. Tudi izgubili bomo kdaj, ampak treba je verjeti,« je povedal tudi »srečko« Albert Riera.

Večer, v katerem je Legia odrezala od igre najboljšega strelca Franka Kovačevića in krepko omejila ustvarjalnost in prebojnost Kvesića, Danijela Šturma in Josifova ter valila napad za napadom, so imeli Celjani v vratih 22-letnega čarovnika. Žan-Luk Leban, ki je 12 let živel v Varšavi in v nasprotju z očetom košarkarjem Boštjanom izbral svojo športno pot v nogometu, je spravljal v obup gostujoče napadalce.