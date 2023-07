Slovenski reprezentant naslednja tri leta v Fenerbahčeju

Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc, ki mu je potekla pogodba s turškim Fenerbahčejem, je z ekipo iz Istanbula podaljšal sodelovanje. Zajc je podpisal novo, triletno pogodbo. Kot so sporočili iz kluba rumeno-modrih, so pri Fenerbahčeju s slovenskim nogometašem, ki za ta klub igra že štiri sezone in pol, sklenili nov, triletni dogovor.

V klubski izjavi so zapisali še, da so Zajca povabili v Istanbul na podpis pogodbe. »V naši profesionalni nogometni ekipi, ki nadaljuje sestavo za sezono 2023/24, smo dosegli dogovor z našim igralcem Miho Zajcem, ki že od sezone 2018/19 nosi naš dres. Podpisal je novo, triletno pogodbo,« so zapisali. Zajc, ki je za Fenerbahče skupno odigral 102 uradni tekmi, je na teh tekmah dosegel 18 golov in zbral sedem podaj.